Brasilienses terão final de semana de calor e tempo seco

Fim de semana no DF é marcado por alta temperatura e baixa umidade - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Ao contrário da semana com baixas temperaturas, o sábado e o domingo no Distrito Federal terão temperaturas altas e umidade baixa. As temperaturas mínimas e máximas podem ficar entre 17°C e 32°C ao longo do dia. Segundo o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia, a umidade relativa do ar também pode sofrer variação no decorrer do dia, começando com 90% e caindo até 20%.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Não estão previstas chuvas para este fim de semana, mas Bahia comenta que elas estão próximas. "Há chances de começar a chover após o dia 29, mas ainda não podemos afirmar com 100% de certeza", afirmou.

Friaca na semana

Na última semana, os termômetros da capital registrara temperaturas abaixo dos 15°C. A menor sensação térmica, de 8,3°C, foi na última terça-feira (21/10).

Segundo Olívio Bahia, as temperaturas baixas experimentadas por Brasília aconteceu por influência do fenômeno "La Niña". "Na média, o La Niña tende a aumentar as chuvas no Nordeste e reduzir no Sul do país. Mas, aqui no Centro-Oeste, os efeitos não são tão definidos. Pode haver variações de temperatura, mas sem mudanças expressivas”, explicou.