Coronel cobra policiamento e dá sermão em tropa: "Preguiçosos"; ouça

O coronel Murilo Rodrigues Felício, comandante da tropa de Águas Lindas de Goiás, desabafou e chamou a atenção dos militares em um áudio enviado em um grupo de WhatsApp. A queixa é atribuída à falta de rondas e policiamento na cidade. Em nota, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMDF) informou que apura o caso.

O áudio foi enviado ao grupo de um dos batalhões da região nesta semana. “Para a minha agonia e infelicidade, estou em Águas Lindas desde 4h40 patrulhando e meu sonho é ver uma viatura. Passei em todos os setores e não vi nada. Os pontos de ônibus explodindo e nenhuma viatura”, desabafa.

O coronel afirma, na mensagem, que voltará a patrulhar na madrugada e ironiza. “Tem que dormir a noite inteira, né? Não dá para revezar e ter, pelo menos, duas viaturas rodando. É uma vergonha. Vira homem, larga de molecagem com a população. Um povo pobre, sofrido. Vocês ganham bem, recebem em dia. Isso é um tapa na cara. Está autorizado a revezar e os caras não dão conta, larga de preguiça.”

A Polícia Militar de Goiás informou que tomou conhecimento dos áudios que circulam nas mídias sociais e que está apurando o caso, bem como a veracidade das informações veiculadas.

