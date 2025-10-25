Dois motociclistas morrem neste sábado; jovem gravou vídeo horas antes de falecer

Dois motociclistas morreram na manhã deste sábado (25/10) em acidentes ocoridos em Águas Lindas de Goiás e na BR-060, sentido Goiânia. Em um dos casos, uma das vítimas, identificada como Roberto Hugo, publicou um vídeo na garupa da moto horas antes de falecer (veja abaixo).

Roberto Hugo era morador de Águas Lindas. No Instagram, ele postou dois vídeos antes do acidente. Em um, aparece dizendo: “Aí, nego, quando me vê diz ‘vai cair da moto’. Vai cair o quê, moço. Mochilinha aqui brita.” No outro storie, surge na garupa da motocicleta, enquanto outra pessoa pilota. Nas mãos, segura o que parecem ser bebidas alcoólicas.

Segundo fontes oficiais, Roberto foi a um local comprar bebidas e retornou para casa. Depois, saiu novamente. Dessa vez, sozinho e pilotando a moto. As causas do acidente são investigadas.

Nas redes sociais, amigos e colegas de trabalho lamentaram a perda. Um deles descreveu Roberto como um rapaz “gente boa, desenrolado no trampo, esforçado e de alto astral”, afirmando ainda que, independentemente de qualquer coisa, ele “era do bem, um cara alegre e querido por todos”.

Acidente perto de Goiânia

No fim da manhã deste sábado, outro motociclista morreu ao colidir contra um carro, na BR-060. Populares apontaram para o envolvimento de um terceiro veículo, mas nem o condutor e nem o automóvel estavam no local do acidente.

O Corpo de Bombeiros do DF prestou os primeiros socorros e tentou reanimar a vítima, que estava em parada cardíaca. Mas, depois de 40 minutos, o homem morreu. A identidade dele não foi divulgada.