Lar dos Velhinhos passa por dificuldades por atraso de pagamento da Sedes

O Lar dos Velhinhos Maria Madalena, instituição filantrópica no Núcleo Bandeirante que há 45 anos acolhe e presta assistência a idosos em situação de vulnerabilidade, passa por dificuldades devido ao atraso de repasse financeiro da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) há 27 dias.

O valor é necessário para o pagamento dos salários dos 89 colaboradores que atendem os idosos residentes na instituição. Sem a liberação do dinheiro, o atendimento fica comprometido. Sem cuidadores, enfermeiros e equipe de apoio, não é possível manter o cuidado dos dependentes.

Segundo a direção do Lar, os recursos da Sedes representam uma parcela significativa do orçamento mensal, sendo fundamentais para garantir o funcionamento da casa e o cuidado dos idosos.

O Correio buscou contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e aguarda um posicionamento.

* Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates