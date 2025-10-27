InícioCidades DF
IDOSOS

Lar dos Velhinhos passa por dificuldades por atraso de pagamento da Sedes

A direção da casa ressalta que os recursos representam uma parcela significativa do orçamento mensal, sendo essenciais para o cuidado dos idosos

Fachada do Lar dos Velhinhos no Núcleo Bandeirante - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)
O Lar dos Velhinhos Maria Madalena, instituição filantrópica no Núcleo Bandeirante que há 45 anos acolhe e presta assistência a idosos em situação de vulnerabilidade, passa por dificuldades devido ao atraso de repasse financeiro da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) há 27 dias. 

O valor é necessário para o pagamento dos salários dos 89 colaboradores que atendem os idosos residentes na instituição. Sem a liberação do dinheiro, o atendimento fica comprometido. Sem cuidadores, enfermeiros e equipe de apoio, não é possível manter o cuidado dos dependentes.

Segundo a direção do Lar, os recursos da Sedes representam uma parcela significativa do orçamento mensal, sendo fundamentais para garantir o funcionamento da casa e o cuidado dos idosos.

O Correio buscou contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e aguarda um posicionamento.

* Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 27/10/2025 16:43
