Autor de tentativa de latrocínio contra motorista de aplicativo se entrega à polícia

Elias trabalhava como mestre de obras durante o dia - (crédito: Material cedido ao Correio)

O homem identificado como Gerlielson de Jesus, suspeito de esfaquear o motorista de aplicativo Elias Alves, 37 anos, durante uma tentativa de latrocínio em Ceilândia, se entregou à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na tarde desta segunda-feira (27/10). Ele se apresentou na 15ª Delegacia de Polícia, responsável pela investigação, acompanhado de dois advogados.

O crime ocorreu na madrugada de domingo (26/10). Elias, que trabalha como mestre de obras durante o dia e dirige por aplicativo há seis anos para complementar a renda, pegou uma corrida em Águas Lindas (GO) com destino ao Recanto das Emas, mas o trajeto foi alterado. O percurso terminou na QNJ, em Ceilândia, onde o motorista foi atingido por golpes de faca no pescoço.

Mesmo ferido, Elias conseguiu dirigir até um hospital da região, mas colidiu o carro, um Renault Sandero, contra um poste. Populares acionaram o socorro e ele foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde passou por cirurgia. No veículo, os investigadores encontraram sangue e um pedaço de lâmina, possivelmente da faca usada no ataque.

De acordo com um cunhado da vítima, Esdras Albuquerque, Elias costumava demonstrar preocupação em trabalhar durante a madrugada. “Ele nunca tinha sido assaltado, mas conversávamos sobre o risco que corríamos ao rodar nesse horário”, contou. Elias é casado e tem uma filha de 11 anos.

A PCDF segue apurando as circunstâncias do crime e deve ouvir o suspeito nos próximos dias.