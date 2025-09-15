Governo cria Agosto Branco, mês de conscientização sobre câncer de pulmão

Segundo o Inca, em 2023 o câncer de pulmão registrou 18.020 novos casos entre homens, sendo o terceiro mais frequente, e 14.540 entre mulheres, ocupando a quarta posição - (crédito: Robina Weermeijer na Unsplash)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, sancionaram a Lei nº 15.207, que institui a campanha Agosto Branco, mês de conscientização sobre o câncer de pulmão. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (15/9).

Palestras sobre os sintomas, tratamentos, prognósticos e serviços de atendimento a pacientes com câncer de pulmão serão realizadas anualmente durante o mês de agosto. O Sistema Único de Saúde (SUS) coordenará a campanha em parceria com entidades civis, associações profissionais, conselhos e instituições de ensino.

Por que agosto?

Agosto foi escolhido para a campanha de conscientização sobre o câncer de pulmão por incluir o Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado no dia 29. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o tabagismo e a exposição passiva ao fumo são as principais causas da doença.

De acordo com o Inca, em 2023 o câncer de pulmão foi o terceiro mais frequente entre os homens (18.020 novos casos) e o quarto entre as mulheres (14.540), desconsiderando os registros de câncer de pele não melanoma. Em 2020, a doença provocou 28.618 mortes no Brasil, consolidando-se como uma das principais causas de óbitos evitáveis.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves

