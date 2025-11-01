Influenciador posta vídeo escalando paredes externas do Teatro Nacional

Na tarde da última sexta-feira (1º/11), o silêncio na região do Teatro Nacional Claudio Santoro foi quebrado por um movimento incomum. Um influenciador brasiliense de calistenia conhecido nas redes sociais apenas como "Dedé Doido", executava uma escalada urbana que mais parecia uma cena de filme de ação. Usando apenas a força corporal ele escalou as paredes externas do equipamento cultural, um feito que foi registrado em vídeo e postado nas redes sociais do homem.

O vídeo, filmado por um parceiro do influenciador, mostra ele chegando ao local de patinete. Logo em seguida, ele começa a escalar o teatro, de modo casual. Outro homem, ainda não identificado, tenta escalar, mas para na metade do caminho. Ele utiliza placas como apoio para as mãos e pés, em certos momentos, parece desafiar a gravidade

Não é a primeira vez

A escalada do Teatro Santoro é apenas o capítulo mais recente de uma série de manobras de Dedé Doido. Ele foi detido em junho deste ano, por escalar uma torre de comunicação de Polícia Militar (PMDF) com outro influenciador.

Em uma das manobras mais audaciosas, o influenciador foi filmado no topo de outra torre de comunicação. O vídeo o mostra não apenas subindo até o ponto mais alto, mas realizando exercícios de equilíbrio, ficando pendurado com apenas uma das mãos sobre estruturas e até mesmo soltando pipa.





Outro cenário frequente em seus registros são as passarelas de pedestre. Dedé Doido não as usa para cruzar a avenida, mas como um local para treinar equilíbrio e "handstands" (ficar de cabeça para baixo) no corrimão, muitas vezes com o tráfego veloz correndo sob seus pés.





Antes do Teatro Santoro, sua proeza mais comentada havia sido a escalada da parede externa da Catedral Metropolitana.





Vale lembrar que as manobras ainda são perigosas e não devem ser reproduzidas por amadores. As autoridades locais ainda não se pronunciaram sobre a atividade do rapaz, que segue produzindo os vídeos.