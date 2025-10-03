InícioCidades DF
Exposição na Catedral apresenta imagens que unem fé, esperança e missão

Exposição "Igreja e Brasília — 65 anos caminhando juntas" reúne mais de 90 fotografias que resgatam a trajetória da Igreja na capital, como a construção da Catedral, desde os sonhos de Dom Bosco até os dias atuais

Dom Paulo Cezar: cultura, história e arte de forma leve e acessível - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Dom Paulo Cezar: cultura, história e arte de forma leve e acessível - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Catedral Metropolitana de Brasília inaugurou, nessa quinta-feira (2/10), a exposição Igreja e Brasília — 65 anos caminhando juntas, que celebra a história de fé, cultura e pertencimento que une a Igreja à capital desde os sonhos de Dom Bosco até os dias atuais. Com mais de 90 fotografias, a mostra ocupa 70 metros lineares no espaço que conecta a Catedral ao Auditório da Cúria. O acervo reúne registros do Arquivo Público do Distrito Federal, das agências Brasil e Brasília, do Correio, além de imagens de fotógrafos profissionais.

A curadoria é assinada por Tactiana Braga e foi inspirada no livro de dom Raymundo Damasceno, dedicado à história da Igreja em Brasília, e na Carta Episcopal de dom Paulo, documento em que o arcebispo apresenta seu projeto de governança para a arquidiocese e ressalta a importância de "caminhar juntos".

"Um exemplo marcante é a imagem de um cruzeiro fincado quando Brasília ainda nem existia, revelando que, antes mesmo da cidade, a Igreja se fazia presente na história e na esperança de um projeto de lugar", destacou Tactiana. Segundo ela, o objetivo não foi apenas valorizar os primeiros padres ou bispos, mas mostrar a profunda relação construída entre a Igreja, a capital e o povo, dia após dia.

O padre Agenor, pároco da Catedral, teve papel essencial no processo de curadoria, contribuindo com referências e apontando os caminhos conceituais da exposição. Para ele, a galeria foi pensada como uma linha do tempo que une fé, esperança e missão. "Nós pensamos juntos em homenagear o Jubileu de 65 anos da Arquidiocese de Brasília. Fomos amadurecendo a ideia e, pouco a pouco, tudo foi tomando forma até chegarmos à definição de como seria a galeria. Essa inspiração nasce da carta pastoral e também do desejo profundo de celebrar a nossa Arquidiocese neste momento tão especial", declarou.

O arcebispo de Brasília, cardeal dom Paulo Cezar, presente à inauguração, reforçou essa visão. Para ele, a Catedral é, antes de tudo, um monumento de fé, mas também um símbolo de Brasília e do Brasil. "Desejamos que quem aqui entre viva uma experiência de encontro com Deus, mas também com a cultura, a história e a arte, de forma leve e acessível. As imagens, datas e registros apresentados nesta galeria permitem que a memória se torne viva e que todos saiam daqui enriquecidos, mais alegres e com novo entusiasmo pela cidade e pelo país", afirmou.

De acordo com Tactiana, a importância da mostra é múltipla. Primeiro, porque abre ao público documentos e imagens raros que, de outro modo, permaneceriam restritos a caixas e arquivos de instituições como o Arquivo Público do DF, a Agência Brasília de Fotografia, a Agência Brasil e a própria Cúria. "A exposição presta o serviço de trazer a memória ao presente, estimulando a reflexão sobre o passado e a projeção para o futuro", observou.

Expressão

Outro aspecto relevante é a valorização da arte sacra moderna em Brasília. "Se o imaginário coletivo costuma associar arte sacra ao barroco, ao renascimento ou à Idade Média, a capital apresenta uma expressão contemporânea: está nos vitrais de Marianne Peretti, na arquitetura de Oscar Niemeyer e agora também nas fotografias que compõem a mostra", afirmou.

A exposição é, ainda, uma homenagem aos fotógrafos que registraram a vida da cidade e da Igreja ao longo das décadas, desde as primeiras imagens de um simples matagal até a documentação completa da construção e da vivência da capital. "Brasília talvez seja uma das primeiras cidades do mundo a ser integralmente fotografada, desde antes de sua fundação até os dias atuais — o que reforça seu caráter moderno também nesse aspecto", ressaltou Tactiana.

O engenheiro Rodrigo Ramiro, de 42 anos, que trabalha na restauração da Catedral, aproveitou a visita para conhecer a exposição. Ele considera a iniciativa fundamental, pois o templo é um dos pontos turísticos mais visitados de Brasília e, agora, ganha ainda mais significado ao eternizar registros e momentos da sua construção.

"Ao longo dessa linha do tempo, percebi quanta coisa eu não sabia sobre a história da Catedral e da presença da Igreja em Brasília. Desde a pedra fundamental até a construção em si, tudo carrega muito simbolismo. É gratificante ter contato com essa história e participar dessa experiência. O mais bonito é imaginar quantas outras pessoas que passarem por aqui também vão poder aprender, refletir e se encantar", afirmou.

Um dos momentos destacados por Tactiana e pelo arcebispo dom Paulo Cezar na linha do tempo foi a visita do papa João Paulo II a Brasília. "Ele foi o primeiro papa a peregrinar pelo mundo e iniciou sua viagem ao Brasil pela nossa capital". De acordo com a curadora, João Paulo II transformou a relação do Vaticano com os fiéis: viajava, abraçava crianças, aproximava-se das pessoas e foi o primeiro santo a pisar o solo de Brasília. "Um santo moderno, como a própria cidade moderna. Isso dá ainda mais beleza e significado ao que celebramos hoje", declarou.

Nesse momento, o arcebispo declarou sua intenção de complementar a exposição com uma vitrine contendo relíquias do Papa. "O que temos da visita de São João Paulo II, em 1980, são relíquias valiosas: paramentos, cálices e outros objetos que ficaram como memória desse momento histórico. A ideia é disponibilizar tudo isso à comunidade aqui, de forma acessível. Esse é o próximo passo, a continuação do trabalho e também o verdadeiro desafio", disse.

A iniciativa foi patrocinada pelas empresas Brasal e Bancorbrás, representadas no evento por sua gerente institucional, Laissa Alvim, e pelo diretor-presidente, Victor Marra, respectivamente. Ambos ressaltaram que a iniciativa da Catedral dialoga diretamente com instituições que possuem afinidade com a missão e os valores da Igreja Católica.

  Padre Agenor: homenagem ao jubileu de 65 anos da Arquidiocese
    Padre Agenor: homenagem ao jubileu de 65 anos da Arquidiocese Ed Alves CB/DA Press
  Dom Paulo Cezar: cultura, história e arte de forma leve e acessível
    Dom Paulo Cezar: cultura, história e arte de forma leve e acessível Ed Alves CB/DA Press
  • Rodrigo Ramiro:
    Rodrigo Ramiro: "Histórias da Catedral que eu não sabia" Ed Alves CB/DA Press

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 03/10/2025 04:00
