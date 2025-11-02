Brasilienses honram antepassados em culto na Igreja Messiânica

Fundada no Japão em 1935 por Mokiti Okada, o Meishu-Sama (Senhor da Luz), a Igreja Messiânica Mundial tem como proposta a criação de um "Paraíso Terrestre" - (crédito: Carlos Silva/CB/D.A.Press)

Milhares de brasilienses se reuniram na Igreja Messiânica Mundial do Brasil (IMMB), na 315/316 Norte, para celebrar o Culto às Almas dos Antepassados, realizado na tarde deste domingo (2/11). A cerimônia é o ponto alto de uma preparação que se estende por todo o ano, na qual os membros homenageiam entes falecidos, transformando informações em oferendas de amor e oração.

Fundada no Japão em janeiro de 1935 por Mokiti Okada, chamado pelos messiânicos Meishu-Sama, que, em português, significa “Senhor da Luz”, a Igreja Messiânica Mundial do Brasil compreende a existência de dois mundos: o espiritual, invisível aos nossos olhos, e o material, visível.

Um dos momentos mais importantes da cerimônia foi a leitura de um trecho da Coletânea Alicerce do Paraíso, de Meishu-Sama, que abordou a relação entre purificação espiritual e reencarnação. O trecho ressaltou a importância das homenagens aos antepassados, explicando que cultos realizados “com todo amor e sinceridade” pelos descendentes podem contribuir para a elevação espiritual dos que partiram.

O ministro Gimberlândio Patrício ressaltou os ensinamentos de Meishu-Sama sobre reencarnação e purificação espiritual. Ele lembrou que “quanto mais tempo o espírito permanecer no mundo espiritual, mais purificado se tornará”, e que esse processo é essencial para alcançar a felicidade.



Regina Pereira, de 63 anos, participou do evento ao lado da mãe, Novalina Alves, de 93, e da irmã, Cláudia Maria Pereira, 62. Para ela, o momento é de conexão. “Eles não morreram, estão com a gente. Quando levamos luz para os antepassados, também conseguimos caminhar com eles”, disse.

Religião com raízes Japonesas

A Igreja Messiânica Mundial tem como proposta a criação de um "Paraíso Terrestre" por meio da interação entre o desenvolvimento espiritual e material.

No Brasil, a instituição se estabeleceu fortemente, contando atualmente com cerca de 1,8 milhão de seguidores e 500 unidades, chamadas de Johrei Center. Desse total, mais de meio milhão são ministrantes de Johrei, a prática de canalização de luz espiritual para a purificação do corpo e da alma.