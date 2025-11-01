Dia de Finados: tempo de cultuar os antepassados

Pela primeira vez, Hannyne Santana foi com o grupo - (crédito: Mila Ferreira)

O fim de semana contará com uma programação especial em alusão ao Dia de Finados na Igreja Messiânica Mundial do Brasil (IMMB), na entrequadra 315/316 Norte, que realizará amanhã, às 17 horas, o tradicional Culto às Almas dos Antepassados, uma celebração especial para a qual os fiéis se preparam durante todo o ano. Além disso, um grupo de peregrinos partiu ontem para o Solo Sagrado de Guarapiranga, em São Paulo, que é conhecido como o maior takamahara do Ocidente. Na mitologia japonesa, o Takaamagahara é a morada dos deuses celestiais. O culto realizado em São Paulo será transmitido ao vivo a partir das 7h30 de sábado (1/11) e de domingo (2/11) nas redes sociais da igreja. A sede de Brasília disponibilizará a transmissão para quem quiser assistir junto de outros fiéis.

No culto presencial de domingo, os fiéis preenchem um formulário com informações sobre os entes já falecidos e, desta forma, é realizada uma oração em homenagem a eles. "Nós somos espiritualistas e acreditamos na existência do mundo espiritual. Honramos nossos antepassados e eles já fazem parte da nossa cultura de forma geral", explica a ministra Ana Lúcia. "Na maioria das religiões, o Dia de Finados é uma data importante, mas, para nós, tem um significado mais do que especial. Acreditamos que abre-se um portal em todos os níveis espirituais e nossos antepassados são convidados a receber esse nosso amor", completa.

A ministra destaca ainda que a preparação para a data acontece todo o ano na Igreja Messiânica. "É um culto muito esperado. É a expressão do amor do descendente. A gente acredita que o que a gente faz repercute para eles. E da mesma forma, o empenho dos nossos antepassados retornam para os descendentes", ressalta.













Peregrinação

O Correio ouviu alguns fiéis que estavam embarcando na peregrinação ao Solo Sagrado e deram o seus depoimentos de fé. A administradora Leilian Neves, 40 anos, vai neste ano pela quarta vez com o marido, José Apolinário. "Vou para cultuar minha mãe, que faleceu há seis anos, e os meus outros antepassados. Eu tenho uma história de fé com a igreja e, especialmente, com o Culto dos Antepassados", conta. "Sofri um problema de saúde e, graças à minha conexão com uma bisavó por meio do culto, consegui melhorar. Durante uma das viagens que fiz para o Solo Sagrado, uma mulher de mesmo nome da minha bisavó se apresentou como um anjo para mim por meio de uma dinâmica dentro do ônibus e eu me emocionei. Desde então, nunca deixo de ir à peregrinação", relata.

A peregrinação reúne pessoas de todas as idades. A estudante Hannyne Santana, 19 anos, foi pela primeira vez neste ano. "A minha expectativa é ir receber muita luz e também agradecer aos ancestrais antepassados por todas as bênçãos que aconteceram na minha vida esse ano e nos anos anteriores, e a minha saúde também, que melhorou bastante com o Johrei e com a igreja", destaca ela, referindo-se ao ritual de purificação do espírito, realizado na Igreja Messiânica, por meio do qual é transmitida uma energia espiritual por meio da imposição das mãos. O Johrei pode ser ministrado por qualquer pessoa que tenha passado pelas aulas de formação de fé messiânica e tenha recebido a Medalha da Luz Divina.

Aos 82 anos, a aposentada Maria José da Silva foi ao Culto dos Antepassados no Solo Sagrado pela 47ª vez. "É uma elevação espiritual, uma energia positiva muito grande pra mim e pra toda a família. Eu vou desde que foi inaugurado o Solo Sagrado e não pretendo deixar de ir. Se o meu médico continuar autorizando, eu vou", diz.

A Igreja Messiânica Mundial

A Igreja Messiânica Mundial foi instituída no Japão, em 1935, por Mokiti Okada, Meishu-Sama (Senhor da Luz). No Brasil, a instituição possui cerca de 500 unidades, denominadas Johrei Center, e atualmente, conta com cerca de um 1,8 milhão seguidores. Destes, mais de meio milhão é ministrante de Johrei.

A proposta da igreja é criar e difundir uma cultura espiritual em interação com o desenvolvimento da cultura material, tendo por finalidade o advento do Paraíso Terrestre.





Serviço

Culto às almas dos antepassados no Solo Sagrado

1º e 2 de novembro (sábado e domingo)

A partir das 8h30 (Horário de Brasíia)

Solo Sagrado de Guarapiranga, São Paulo/SP

Transmissão ao vivo pelo YouTube da Igreja Messiânica Mundial do Brasil (IMMB) e pela Izunome TV

Culto presencial em Brasília

2 de novembro (domingo) na Igreja Messiânica Mundial de Brasília (IMMB)

A partir das 17h

EQN 315/316