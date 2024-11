Concertos comemoram 30 anos do coral infantojuvenil da Igreja Messiânica

FN Fabio Nakashima*

Apresentação comemora os 30 anos de existência do Coral Infantojuvenil Mokiti Okada (CIJMO) - (crédito: Divulgação/IMMB)

O Coral Infantojuvenil Mokiti Okada (CIJMO) apresentará, neste sábado (30/11), às 18h, o concerto comemorativo dos 30 anos do grupo, na sede da Igreja Messiânica Mundial do Brasil (IMMB), na EQN 315/316 Norte. O evento, organizado pela IMMB e pela Fundação Mokiti Okada (FMO), celebra a criação do primeiro coral de crianças da IMMB em todo o país. A entrada é mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal, para a Campanha Solidária Permanente da Fundação Mokiti Okada.

Sob a regência da maestrina Suely Valente, o coral é formado por crianças e adolescentes entre 5 e 18 anos, e o repertório é composto por músicas que têm como tema "a paz mundial, a alegria, o convite ao canto com amor e à união dos homens". Canções de Luiz Gonzaga, Gilberto Gil, Beto Guedes, Ivan Lins, além de trilhas de filmes infantis, também fazem parte da seleção.

Ao longo desses anos, mais de 200 crianças e adolescentes participaram das apresentações do coral na igreja, em orfanatos e asilos, encontros de corais no DF e em outros estados, além de cerimônias especiais no Solo Sagrado do Brasil; templo da IMMB localizado na cidade de São Paulo. O objetivo do coral é promover alegria e emoção por meio do canto de amor para um mundo melhor.

Serviço

Apresentação do Coral Infantojuvenil Mokiti Okada

Data: sábado (30/11)

Horário: 18h

Entrada mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

*Estagiário sob supervisão de Marina Rodrigues