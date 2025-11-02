Vítimas de acidente, atletas mirins de ginástica acrobática voltam para casa

As atletas mirins da ginástica acrobática que sofreram um sinistro de trânsito na noite de sexta-feira (31/10), na altura do Jardim Botânico, começam a voltar para casa neste domingo (02/11). A Confederação Brasileira de Ginástica afirmou que, apesar de não ser responsável pela logística do campeonato, está dando todo o apoio necessário para as crianças e famílias.

Nas redes sociais, familiares das atletas lamentaram o ocorrido e compartilharam o esforço delas para participar do campeonato. Priscila Mariano, prima de uma das ginastas, escreveu que as garotas venderam pastéis e doces para arrecadar dinheiro para participar do evento.

De acordo com os pais das garotas envolvidas, o motorista, que está internado, ainda não conseguiu esclarecer o que ocasionou o sinistro de trânsito. Uma das 18 atletas também precisou ficar hospitalizada devido a uma fratura e precisará passar por cirurgia. As demais ginastas, que sofreram ferimentos leves, voltam para Piracicaba ainda hoje.

A equipe estava em Brasília para participar do Campeonato Brasileiro de Ginástica Acrobática, evento realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) que se encerraram no sábado (01/11).

Entenda o caso

Uma van que transportava 18 crianças e adolescentes de uma equipe de ginástica acrobática de Piracicaba, São Paulo, tombou na noite da sexta-feira em uma via interna de um condomínio do Jardim Botânico. O veículo, que também levava três adultos, além do condutor, colidiu com um padrão de energia e com outro carro que transitava em sentido contrário.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), os moradores do condomínio retiraram todas as pessoas da van, exceto o motorista, que ficou preso às ferragens do veículo, antes da chegada do socorro. Quinze pacientes, sendo 12 deles menores de idade, foram encaminhados para unidades de saúde da região apresentando escoriações leves e moderadas.

A condutora do outro veículo envolvido no sinistro não sofreu nenhum tipo de ferimento e não precisou ser transportada para a unidade de saúde. Durante o socorro, a via foi totalmente interditada e foi solicitada a presença da NeoEnergia para verificação de risco de choque elétrico devido à colisão entre a van e o padrão de energia do condomínio.