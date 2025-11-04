Trânsito na Epia Sul fica engarrafado na tarde desta terça-feira (4/11)

Na tarde desta terça-feira (4/11), o trânsito na Epia Sul, próximo ao Park Shopping, ficou parado por cerca de uma hora devido a um atendimento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). O congestionamento teve início por volta das 12h30 e, em imagens, é possível perceber o tamanho do engarrafamento que parou completamente o movimento da via.
Em atualização, o CBMDF informa que a via EPIA foi liberada após o término do atendimento.
Luiz Fellipe Alves
Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.
postado em 04/11/2025 14:17 / atualizado em 04/11/2025 14:23