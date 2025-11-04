InícioCidades DF
LUTO

Obituário: 43 funerais no DF e Entorno nesta terça-feira (4/11); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos e cremações em 4 de novembro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (4/11):

Campo da Esperança

  • Alcides Luís Coimbra Filho, 67 anos
  • Antônio Godoy Caldeira de Oliveira, 90 anos
  • Cecília Pereira Camargo, 85 anos
  • Eroina Reino de Lima, 83 anos
  • Ezequias Ricardo da Silva, 88 anos
  • Lucas Wellington Coelho, 77 anos
  • Maria do Socorro Costa Nascimento, 74 anos
  • Mirian Luzia de Lima, 81 anos
  • Neyde Pereira Rubo, 88 anos
  • Regina Célia Severino dos Santos, 77 anos
  • Renato Braçale, 54 anos
  • Rubens Canaã Silva, 65 anos
  • Santiago Gonçalves de Azevedo, 65 anos
  • Tamotsu Takenaka, 93 anos
  • Zuleide Coelho de Almeida Pereira, 81 anos

Taguatinga

  • Alan Jorge do Nascimento Silva, 55 anos
  • Catarina Robert de Souza, 88 anos
  • Clotildes Gracinda Ferreira de Sá, 87 anos
  • Dantas da Conceição Alves, 38 anos
  • Delmir Pedro Martins, 69 anos
  • Dulce Aires dos Santos, 87 anos
  • Elvira Aires de Oliveira, 73 anos
  • Euclides Vieira da Silva Cabral, 72 anos
  • Felício de Aquino, 69 anos
  • Francisca Batista da Costa, 89 anos
  • Francisco Carvalho de Souza, 60 anos
  • Neide Paula de Lima, 71 anos
  • Nicolas Ravy da Silva Santos, menos de 1 ano
  • Rickael Charles Souza Brito, menos de 1 ano

Gama

  • Eliomar Pereira dos Santos, 57 anos
  • Gely Gomes da Silva, 87 anos
  • Giovanna de Sousa Torquato, menos de 1 ano
  • Maria Lucy do Carmo Duarte, 75 anos
  • Neuraci Maria da Silva, 74 anos
  • Thaynara Resende Alves, 30 anos

Planaltina

  • Bartolomeu Chagas de Lima, 88 anos
  • João Marcos Francisco Cardoso, 34 anos

Jardim Metropolitano

  • Elza Faria de Mattos, 102 anos (cremação)
  • João Pereira Neto, 58 anos (cremação)
  • Mara Cristina Paes, 59 anos (cremação)
  • Rayssa Kailane Queiroz Sampaio, 21 anos
  • Sônia Maria Cardoso Santos, 62 anos (cremação)
  • Verônica Ferreira Pinheiro, 65 anos

