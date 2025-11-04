Obituário: 43 funerais no DF e Entorno nesta terça-feira (4/11); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (4/11):
Campo da Esperança
- Alcides Luís Coimbra Filho, 67 anos
- Antônio Godoy Caldeira de Oliveira, 90 anos
- Cecília Pereira Camargo, 85 anos
- Eroina Reino de Lima, 83 anos
- Ezequias Ricardo da Silva, 88 anos
- Lucas Wellington Coelho, 77 anos
- Maria do Socorro Costa Nascimento, 74 anos
- Mirian Luzia de Lima, 81 anos
- Neyde Pereira Rubo, 88 anos
- Regina Célia Severino dos Santos, 77 anos
- Renato Braçale, 54 anos
- Rubens Canaã Silva, 65 anos
- Santiago Gonçalves de Azevedo, 65 anos
- Tamotsu Takenaka, 93 anos
- Zuleide Coelho de Almeida Pereira, 81 anos
Taguatinga
- Alan Jorge do Nascimento Silva, 55 anos
- Catarina Robert de Souza, 88 anos
- Clotildes Gracinda Ferreira de Sá, 87 anos
- Dantas da Conceição Alves, 38 anos
- Delmir Pedro Martins, 69 anos
- Dulce Aires dos Santos, 87 anos
- Elvira Aires de Oliveira, 73 anos
- Euclides Vieira da Silva Cabral, 72 anos
- Felício de Aquino, 69 anos
- Francisca Batista da Costa, 89 anos
- Francisco Carvalho de Souza, 60 anos
- Neide Paula de Lima, 71 anos
- Nicolas Ravy da Silva Santos, menos de 1 ano
- Rickael Charles Souza Brito, menos de 1 ano
Gama
- Eliomar Pereira dos Santos, 57 anos
- Gely Gomes da Silva, 87 anos
- Giovanna de Sousa Torquato, menos de 1 ano
- Maria Lucy do Carmo Duarte, 75 anos
- Neuraci Maria da Silva, 74 anos
- Thaynara Resende Alves, 30 anos
Planaltina
- Bartolomeu Chagas de Lima, 88 anos
- João Marcos Francisco Cardoso, 34 anos
Jardim Metropolitano
- Elza Faria de Mattos, 102 anos (cremação)
- João Pereira Neto, 58 anos (cremação)
- Mara Cristina Paes, 59 anos (cremação)
- Rayssa Kailane Queiroz Sampaio, 21 anos
- Sônia Maria Cardoso Santos, 62 anos (cremação)
- Verônica Ferreira Pinheiro, 65 anos
postado em 04/11/2025 17:49