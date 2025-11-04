Obituário: 43 funerais no DF e Entorno nesta terça-feira (4/11); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (4/11):

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Campo da Esperança

Alcides Luís Coimbra Filho, 67 anos



Antônio Godoy Caldeira de Oliveira, 90 anos



Cecília Pereira Camargo, 85 anos



Eroina Reino de Lima, 83 anos



Ezequias Ricardo da Silva, 88 anos



Lucas Wellington Coelho, 77 anos



Maria do Socorro Costa Nascimento, 74 anos



Mirian Luzia de Lima, 81 anos



Neyde Pereira Rubo, 88 anos



Regina Célia Severino dos Santos, 77 anos



Renato Braçale, 54 anos



Rubens Canaã Silva, 65 anos



Santiago Gonçalves de Azevedo, 65 anos



Tamotsu Takenaka, 93 anos



Zuleide Coelho de Almeida Pereira, 81 anos

Taguatinga



Alan Jorge do Nascimento Silva, 55 anos



Catarina Robert de Souza, 88 anos



Clotildes Gracinda Ferreira de Sá, 87 anos



Dantas da Conceição Alves, 38 anos



Delmir Pedro Martins, 69 anos



Dulce Aires dos Santos, 87 anos



Elvira Aires de Oliveira, 73 anos



Euclides Vieira da Silva Cabral, 72 anos



Felício de Aquino, 69 anos



Francisca Batista da Costa, 89 anos



Francisco Carvalho de Souza, 60 anos



Neide Paula de Lima, 71 anos



Nicolas Ravy da Silva Santos, menos de 1 ano



Rickael Charles Souza Brito, menos de 1 ano

Gama



Eliomar Pereira dos Santos, 57 anos



Gely Gomes da Silva, 87 anos



Giovanna de Sousa Torquato, menos de 1 ano



Maria Lucy do Carmo Duarte, 75 anos



Neuraci Maria da Silva, 74 anos



Thaynara Resende Alves, 30 anos



Planaltina

Bartolomeu Chagas de Lima, 88 anos



João Marcos Francisco Cardoso, 34 anos

Jardim Metropolitano