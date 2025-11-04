CAC tem arsenal apreendido após ameaçar vizinhos na Asa Norte

Um Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) teve seu arsenal de armas de fogo apreendido após ameaçar vizinhos e funcionários do prédio onde mora, na Asa Norte. Ao todo, foram localizados dois fuzis, uma espingarda, duas pistolas e um revólver, além de mais de mil munições de diversos calibres, mais de 20 carregadores, uma espada e um taser.

O homem teve o mandado de busca e apreensão cumprido na manhã desta terça-feira (4/11), expedido após uma notícia-crime de ameaça em que ele estaria embriagado e teria afirmado para as vítimas que iria até o seu apartamento e pegaria sua arma. Além disso, em 2024, foi registrada uma ocorrência de disparo de arma de fogo, aparentemente acidental, que perfurou e atravessou a parede, atingindo o armário do apartamento vizinho.

A ação, feita pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), faz parte da Operação Desarme. Segundo o delegado Marco Farah, responsável pela operação, o objetivo era retirar de circulação armas que estavam sendo usadas de forma irregular. “Foram recolhidas armas que estavam na posse de um CAC que vinha descumprindo portarias e normas da Polícia Federal. Esse indivíduo já era investigado pela polícia de Goiás, que anteriormente cumpriu mandado de busca contra ele”, afirmou. O delegado também destacou a importância do controle no uso de armas por CACs. “É fundamental o uso consciente de armas de fogo por parte desses cidadãos, e a 2ª DP segue atenta e coibindo o uso indevido na região”, destacou.