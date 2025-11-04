InícioCidades DF
OPERAÇÃO DESARME

CAC tem arsenal apreendido após ameaçar vizinhos na Asa Norte

Polícia Civil apreendeu fuzis, pistolas, revólver e mais de mil munições após denúncia de que o suspeito teria ameaçado vizinhos sob efeito de álcool

CAC tem arsenal apreendido após ameaçar vizinhos na Asa Norte - (crédito: PCDF/Divulgação)
Um Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) teve seu arsenal de armas de fogo apreendido após ameaçar vizinhos e funcionários do prédio onde mora, na Asa Norte. Ao todo, foram localizados dois fuzis, uma espingarda, duas pistolas e um revólver, além de mais de mil munições de diversos calibres, mais de 20 carregadores, uma espada e um taser.

O homem teve o mandado de busca e apreensão cumprido  na manhã desta terça-feira (4/11), expedido após uma notícia-crime de ameaça em que ele estaria embriagado e teria afirmado para as vítimas que iria até o seu apartamento e pegaria sua arma. Além disso, em 2024, foi registrada uma ocorrência de disparo de arma de fogo, aparentemente acidental, que perfurou e atravessou a parede, atingindo o armário do apartamento vizinho.

A ação, feita pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), faz parte da Operação Desarme. Segundo o delegado Marco Farah, responsável pela operação, o objetivo era retirar de circulação armas que estavam sendo usadas de forma irregular. “Foram recolhidas armas que estavam na posse de um CAC que vinha descumprindo portarias e normas da Polícia Federal. Esse indivíduo já era investigado pela polícia de Goiás, que anteriormente cumpriu mandado de busca contra ele”, afirmou. O delegado também destacou a importância do controle no uso de armas por CACs. “É fundamental o uso consciente de armas de fogo por parte desses cidadãos, e a 2ª DP segue atenta e coibindo o uso indevido na região”, destacou. 

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Ana Carolina Alves* e Darcianne Diogo
postado em 04/11/2025 10:50
