Grupo especializado em golpe do falso advogado é alvo de operação

Uma organização criminosa especializada em aplicar golpes pela internet, principalmente o chamado golpe do falso advogado, foi alvo de uma operação policial nesta terça-feira (4/11). Ao todo, são cumpridos dez mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Guarulhos. Só no Distrito Federal, o grupo foi responsável por cerca de 30 ocorrências no primeiro semestre do ano, com prejuízo de aproximadamente R$1,4 milhões.

Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias, valores financeiros e carros de luxo usados pelos integrantes da organização criminosa. Os bens apreendidos passarão por perícia e, depois que o processo terminar definitivamente, poderão ser destinados às vítimas.

Até a última atualização desta matéria, seis pessoas haviam sido presas. Foram apreendidos também mais de R$10 mil em espécie, uma BMW, uma máquina de contar dinheiro, além de celulares e notebooks. A operação segue em cumprimento

A ação conta com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Divisão de Falsificações e Defraudações (Difraudes/Corf), em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Comate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT), além da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que deu apoio nas ações na região. Participam da ação 60 policiais civis, além de dois peritos policiais do Instituto de Criminalística da PCDF, que prestam suporte técnico para a coleta e análise de evidências.

No golpe do falso advogado, criminosos conseguem dados reais de processos e se passam por advogados. Eles entram em contato com as vítimas dizendo que elas ganharam a ação e precisam pagar, com urgência, valores altos para liberar o suposto dinheiro — como custas judiciais ou honorários. Usando técnicas de persuasão e informações verdadeiras do processo, os golpistas criam uma situação de emergência e convencem a vítima a fazer depósitos ou transferências antes que ela consiga confirmar se a informação é verdadeira.

Como forma de se proteger, a PCDF alerta que o cidadão desconfie de contatos inesperados solicitando transferências urgentes de dinheiro, mesmo quando os criminosos se apresentarem como advogados, policiais ou autoridades. Em caso de dúvida, é fundamental não fazer pagamentos por impulso, verificar a veracidade das informações junto aos órgãos oficiais e registrar ocorrência policial imediatamente em casos de suspeita de golpe.









