Escritor piauiense lança livro de poesias em Brasília nesta quarta (5/11)

O escritor piauiense Diego Mendes Sousa lançará dois livros na noite desta quarta-feira (5/11), a partir das 19h, no Beirute da Asa Sul. As obras O escrevente do chão e O almanaque da Parnaíba se juntam a outras 15 obras já escritas e publicadas pelo autor.

"É a terceira vez que lanço livro em Brasília. Fico muito feliz, porque Brasília é uma cidade de muitos poetas e hoje meu lugar de morada. Estou me fazendo brasiliense", comentou Diego.

A obra O escrevente do chão (Editora Litteralux, 2025) traz uma série de poesias. "São poesias voltadas à personificação humana, é fruto da imaginação, mas sempre devoto de uma expressão interior", disse o autor. "O Almanaque da Parnaíba circula há 100 anos na cidade. Essa é a 76ª edição. Tenho orgulho de ser o curador da obra há quatro anos. É uma tradição da cidade", acrescentou ele, que, em outubro, lançou a obra em Parnaíba, sua cidade natal.

"O título O escrevente do chão, de Diego Mendes Sousa, remete à infância. É no chão que deixamos nossos primeiros arabescos, nossas primeiras tentativas de estabelecer alguma ordem no pensamento. Mas, ao mesmo tempo, essas garatujas contemplam o que Manoel de Barros revelou, por serem absurdas, elas perturbam o sentido normal das ideias. Parece-me que poesia é isso e Diego Mendes Sousa está justamente no encalço dessa meta", analisou o escritor brasileiro Elias Borges.

Diego Mendes Sousa também é autor dos livros de poemas Divagações, Metafísica do encanto, 50 poemas escolhidos pelo autor, Fogo de alabastro, Candelabro de álamo, Gravidade das xananas, Tinteiros da casa e do coração desertos, O viajor de Altaíba, entre outros.