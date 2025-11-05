Homem é flagrado defecando e invadindo residências na Asa Norte

Um homem em situação de vulnerabilidade social provocou confusão na manhã desta quarta-feira (5/11), na Asa Norte. Ele foi visto defecando em via pública e tentando pular as grades de algumas residências nas quadras 715 e 716.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Durante o patrulhamento ostensivo, a equipe da Polícia Militar foi acionada via WhatsApp, por meio do grupo Rede de Vizinhos Protegidos, para averiguar uma tentativa de invasão de casa na 716 Norte, bloco R. Pouco depois, a guarnição tomou conhecimento de outra ocorrência na mesma região, desta vez relacionada a um furto em um apartamento no Bloco G, Entrada 58, da mesma quadra.
A partir da análise das informações e dos vídeos apresentados pelos moradores, os policiais constataram que se tratava do mesmo homem envolvido em ambas as situações. O suspeito fugiu em direção à W3 Norte, mas acabou localizado pela equipe de motopatrulhamento do 3º Batalhão da PM na Ponte do Bragueto.
Durante a abordagem, o homem resistiu às ordens legais de parada, desobedeceu e passou a proferir insultos contra os policiais, com expressões como “policiais de merda” e outras ofensas de baixo calão, o que configura o crime de desacato. Ele foi contido e conduzido à 5ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado por furto em residência, desacato, desobediência e resistência.
Segundo um policial ouvido pelo Correio, o homem já é conhecido por causar transtornos e estar envolvido em diversas situações semelhantes na região.
Veja o vídeo:
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais