Safra de soja 2025/2026 deve movimentar R$ 775 milhões no DF

DF dá início ao plantio de soja da safra 2025/2026 e setor movimenta mais de R$ 775 milhões ao ano - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília.)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, participou nesta quarta-feira (5/11) da abertura oficial do plantio da soja da safra 2025/2026, no Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal (PAD/DF). A cerimônia marcou simbolicamente o início do período de plantio e reuniu produtores, lideranças do agronegócio e técnicos da Secretaria de Agricultura (Seagri-DF).

Durante a cerimônia, o governador Ibaneis destacou a relevância da soja para a economia local e o papel do governo no apoio ao agronegócio. Segundo ele, o Distrito Federal tem um diferencial estratégico na cadeia produtiva. “O DF se destaca no plantio de soja e tem uma característica muito importante: mais de 40% do que colhemos aqui são sementes preparadas para outros produtores. O governo tem dado todo o apoio e a infraestrutura necessária para que esses produtores permaneçam na região e continuem investindo”, afirmou.

Ibaneis ressaltou ainda que a expectativa de movimentação financeira do setor é expressiva. “Só a soja deve gerar cerca de R$ 1 bilhão em renda neste ano. A cultura tem crescido muito e o governo vai continuar apoiando essas iniciativas para que o agro no Distrito Federal se torne uma grande tradição”, completou.

De acordo com dados da Seagri-DF, a safra de soja 2025/2026 deverá ampliar a área cultivada, alcançar maior produtividade e manter o crescimento da produção. A expectativa é que a área plantada chegue a pouco mais de 90 mil hectares, um aumento em relação ao ciclo anterior, com produtividade média superior a 3,6 toneladas por hectare. O volume a ser colhido deve se aproximar de 331 mil toneladas, mantendo o desempenho elevado registrado na safra anterior. No ciclo 2024/2025, a soja alcançou cerca de 339 mil toneladas, representando aumento de 13,4% na produção em comparação ao período anterior e consolidando a cultura como a principal força do agronegócio local.

A cadeia produtiva da soja no Distrito Federal movimenta aproximadamente R$ 775 milhões por ano e envolve mais de mil produtores rurais, distribuídos em cerca de 600 propriedades cadastradas no Sistema de Informações Agropecuárias (Siagro). As principais regiões produtoras estão espalhadas por núcleos rurais como Planaltina, Pipiripau, Rio Preto, São Sebastião, Sobradinho e PAD-DF. A produção atende ao mercado interno e também ao internacional, com países como o Paquistão entre os destinos de exportação.