Falso fiscal da Receita Federal é preso por enganar 11 pessoas no DF

Um homem de 45 anos foi preso pela Polícia Civil (PCDF) depois de aplicar golpes em, ao menos, 11 pessoas. Segundo as investigações, o suspeito se passava por servidor público de diversos órgãos — incluindo do Departamento de Trânsito (Detran), da Receita Federal e por policial — e oferecia serviços facilitados para a aquisição de bens de leilão ou mercadorias apreendidas.

O prejuízo chega a R$ 10 mil. A ação foi executada pela 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina), que cumpriu a prisão preventiva do autor. A polícia descobriu que o homem, além de usar de cargos falsos para obter a confiança das vítimas, utilizava mensagens de WhatsApp e aplicativos de transporte para o contato.

Durante as diligências, a equipe constatou que o investigado mantinha contato com diversas vítimas e reiterava a prática criminosa mesmo em prisão domiciliar, o que motivou a representação por prisão preventiva e bloqueio de bens.

A investigação também revelou a atuação de um intermediário financeiro (laranja), que recebia os valores ilícitos e repassava a maior parte ao autor, configurando uma rede organizada de fraude digital.

O cumprimento do mandado ocorreu na Vila Planalto. O homem tentou fugir pulando muros, mas foi contido e preso pela equipe.