Ladrões invadem mansão do Lago Sul e levam joias e relógios; PCDF investiga

Agentes da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) capturaram o suspeito em invasão - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil (PCDF) investiga um furto em uma mansão na QI 13 do Lago Sul. Ladrões invadiram a residência pela janela da sala e levaram joias, relógios e outros objetos que estavam guardados em uma gaveta de um closet.

O crime foi no domingo passado (26/10), entre as 11h e as 17h40. À polícia, a moradora informou que saiu de casa durante o dia e, ao retornar, encontrou sinais de arrombamento: o vidro da janela da sala estava quebrado e um portão frontal havia sido retirado do trilho para permitir o acesso ao local.

A vítima deu falta de joias, relógios e notou a ausência de objetos guardados numa gaveta trancada dentro de um closet. A perícia foi acionada para levantamento técnico no local, e imagens de circuito de monitoramento de um imóvel vizinho vão ajudar na investigação.

A 10ª Delegacia de Polícia instaurou inquérito policial para identificar os responsáveis e recuperar os bens furtados.

