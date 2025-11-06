Saúde masculina e prevenção ao câncer de próstata em debate; assista ao vivo

O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens no mundo. Só no Brasil, são mais de 70 mil novos casos por ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Pensando nisso, o Correio Braziliense realiza, nesta quinta-feira (6/11), a partir das 14h, o evento Novembro Azul: a saúde do homem em foco, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a saúde masculina, o autocuidado e a importância do diagnóstico precoce. A abertura contará com a participação de Vital do Rêgo, presidente do Tribunal de Contas da União (TCU); Juracy Cavalcante Lacerda, secretário de Saúde do Distrito Federal e do Clodolado Abreu, diretor-geral do Hospital Anchieta de Ceilândia.

O primeiro painel, intitulado Câncer de próstata: prevenção, diagnóstico e cuidado, conta com a presença Carlos Watanabe, urologista especialista em cirurgia robótica e uro-oncologia, Igor Morbeck, oncologista e membro do Instituto Lado a Lado pela Vida e por fim, Fernando Croitor.

Já no segundo painel, o debate é direcionado para a Cultura, comportamento e os desafios do autocuidado masculino. A mesa será composta por Fernando Diaz, urologista do Hospital Universitário de Brasília (HUB), Guilherme Coaracy, uro-oncologista, uro-pediatra e memmbro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e Paulo Assis, chefe da Unidade de Urologia do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

