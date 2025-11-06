Prevenção ao câncer de próstata é tema de debate do Correio nesta quinta

Uma pesquisa inédita feita pela MSD Saúde em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) revelou que 64% dos homens desconhece a relação entre HPV e câncer. O levantamento acende uma alerta para a importância da conscientização masculina no cuidado com a saúde. O assunto será tema do debate que ocorre hoje, a partir das 14h, no auditório do Correio Braziliense. O evento Novembro Azul: a saúde do homem em foco trará discussões sobre prevenção, tratamento e desafios culturais da saúde do homem.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Neste mês, campanhas reforçam a importância de atenção contínua à saúde masculina. O debate de hoje no Correio vai reunir especialistas, profissionais de saúde e público interessado em prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. O secretário de Saúde do Distrito Federal, Juracy Lacerda, é um dos convidados.

Leia também: Homens mais jovens buscam mais prevenção do câncer de próstata

Mais da metade dos entrevistados (54%) acredita que o vírus não causa verrugas genitais e apenas 34% sabem que a infecção pode levar ao desenvolvimento de câncer. Com relação aos exames regulares, 49% desconhecem que eles ajudam na detecção precoce do vírus e 45% acreditam que o uso da camisinha é suficiente para prevenir o HPV.

A pesquisa mostra ainda que cerca de um em cada cinco homens com mais de 15 anos de idade está infectado com pelo menos um tipo de HPV que pode causar câncer. A infecção pelo HPV está associada a cerca de 5% de todos os casos de câncer no mundo, e mais de 80% das pessoas sexualmente ativas podem contrair o vírus até 45 anos.

Os dados apontam ainda que, embora 65% dos homens afirmem saber o que é o HPV, o vírus ainda não aparece entre as ISTs mais lembradas por eles, ficando atrás de HIV, sífilis e gonorreia. Mesmo entre os homens das classes A e B1, persistem crenças equivocadas, como a de que o uso da camisinha oferece proteção total, além de desconhecimento sobre a relação entre HPV e câncer e sobre a variedade de subtipos do vírus. O levantamento identificou que as principais preocupações masculinas estão voltadas ao câncer, às doenças cardíacas e aos transtornos mentais, o que evidencia um foco maior em longevidade e estilo de vida do que em saúde íntima.

"Os resultados evidenciam que ainda existe uma lacuna importante entre a preocupação dos homens com a própria saúde e o conhecimento real sobre o HPV. Muitos homens ainda acreditam que o HPV é um problema feminino ou que a camisinha resolve tudo, o que causa uma falsa sensação de segurança. É importante destacar que o uso adequado do preservativo reduz o risco de exposição, ele não elimina completamente a possibilidade de infecção", explica a urologista Maria Claudia Bicudo, coordenadora da Comissão de Imunizações da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e docente da Faculdade de Medicina do ABC.

Mobilização

O evento, realizado em parceria com o Hospital Anchieta, também contará com a presença do diretor-geral do DF, da Kora Saúde e dos Hospitais Anchieta de Taguatinga e Ceilândia, Marcello Caio; do urologista especialista em cirurgia robótica e uro-oncologia Carlos Watanabe; do coordenador da linha de cuidados de urologia dos hospitais Anchieta Taguatinga e Ceilândia, Fernando Croitor; do uro-oncologista, uro-pediatra e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), Guilherme Coaracy; do clínico geral e educador físico, Luciano Lourenço, do chefe da unidade de oncologia do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), Paulo de Assis, e do oncologista e integrante do Instituto Lado a Lado pela Vida Igor Morbeck.

A participação no debate é gratuita e a inscrição pode ser feita gratuitamente por meio da plataforma Sympla. Além disso, o evento será transmitido ao vivo no Youtube. A mediação ficará a cargo da editora de Opinião do Correio, Carmen Souza, e do editor de Política, Brasil e Economia, Carlos Alexandre de Souza.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular