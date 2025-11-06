InícioCidades DF
Crime

Polícia Civil do DF incinera quase 3 toneladas de drogas

A incineração integra a Operação Narke 5, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas do Ministério da Justiça

Drogas foram queimadas em usina - (crédito: PCDF/Divulgação)
Drogas foram queimadas em usina - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Coordenação de Repressão às Drogas (Cord/PCDF) incinerou 2,7 toneladas de drogas na manhã desta quinta-feira (6/11). Foram destruídos mais de 2 toneladas de maconha, 223 quilos de cocaína, 6 quilos de LSD e outros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O material foi queimado em uma usina da região de Santo Antônio do Descoberto. A PCDF informou que não há como precisar quando as drogas foram apreendidas.

A incineração integra a Operação Narke 5, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, que reúne esforços das forças de segurança pública em ações conjuntas de combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado.


Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 06/11/2025 14:12
SIGA
x