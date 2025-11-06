Polícia Civil do DF incinera quase 3 toneladas de drogas

A Coordenação de Repressão às Drogas (Cord/PCDF) incinerou 2,7 toneladas de drogas na manhã desta quinta-feira (6/11). Foram destruídos mais de 2 toneladas de maconha, 223 quilos de cocaína, 6 quilos de LSD e outros.

O material foi queimado em uma usina da região de Santo Antônio do Descoberto. A PCDF informou que não há como precisar quando as drogas foram apreendidas.

A incineração integra a Operação Narke 5, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, que reúne esforços das forças de segurança pública em ações conjuntas de combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado.



