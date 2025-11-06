Dupla que furtou R$ 400 mil em joias no Lago Sul é presa antes de vender ouro

O furto ocorreu no domingo passado (26/10), entre as 11h e às 17h40 e foi registrado por câmeras de segurança - (crédito: Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal chegou ao encalço dos dois homens acusados de invadir e furtar uma mansão na QI 13 do Lago Sul. Os criminosos levaram joias e relógios avaliados em R$ 400 mil. Na manhã desta quinta-feira (6/11), eles foram presos no centro comercial de Taguatinga, ponto onde vendem e compram ouro de forma irregular. A prisão foi efetuada antes da dupla negociar a venda dos itens.

O furto ocorreu no domingo passado (26/10), entre as 11h e às 17h40 e foi registrado por câmeras de segurança. À polícia, a moradora informou que saiu de casa durante o dia e, ao retornar, encontrou sinais de arrombamento: o vidro da janela da sala estava quebrado e um portão frontal havia sido retirado do trilho para permitir o acesso ao local.

Os dois suspeitos têm 60 e 64 anos e acumulam condenações anteriores por crimes semelhantes. Um dia anterior a prisão, os policias cumpriram mandados de busca e apreensão e apreenderam R$ 46 mil e um veículo Onix 2014. O valor carro teria sido comprado com o dinheiro obtido por meio da venda das joias e dos relógios de luxo.

