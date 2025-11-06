InícioCidades DF
Polícia Civil investiga esquema de corrupção no Detran-DF

Servidores do Detran-DF recebiam para fazer transferências de veículos com documentação irregular e sem que os proprietários precisassem ir pessoalmente aos órgãos

Operação aconteceu na manhã desta quinta-feria (06/11) - (crédito: Polícia Civil )
Por Manuela Sá

Policiais civis cumprem 45 mandados de busca e apreensão em investigação de corrupção no Detran. Os mandados foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (6/11) na Cidade do Automóvel, Taguatinga, Águas Claras, Vicente Pires, São Sebastião, Riacho Fundo I e II, Santa Maria, Ceilândia, Vila Planalto, Noroeste, Pedregal (GO), e Águas Lindas de Goiás (GO).

Segundo as investigações, servidores faziam transferências de veículos sem que os proprietários precisassem ir pessoalmente aos órgãos. Além de servidores, são alvo da investigação empresas de venda de veículos.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, dois servidores do Detran-DF recebiam R$ 150,00 por processo feito de forma irregular. Os dois emitiam a Autorização de Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e) sem a conferência da documentação exigida enviada por empresário e intermediários. Também fazia parte do esquema a manipulação de dados e documentos do Detran-DF.

Segundo o Delegado-Chefe da 18°- DP, Fernando Cocito: “A investigação teve início a partir de informações encaminhadas pela própria Corregedoria do Detran-DF, que apontou prováveis crimes praticados por servidor da unidade do Detran-DF de Brazlândia. O aprofundamento das investigações detectou outro servidor envolvido no esquema e os empresários que pagavam pela atuação ilícita.”

A investigação apontou que os dois servidores emitiram centenas de autorizações irregulares nos últimos quatro anos mediante pagamentos efetuados por, pelo menos, 36 empresários. Na operação deflagrada nesta manhã, que recebeu o nome de Wrong Way, com a participação de 120 policiais civis, foram recolhidos documentos e equipamentos eletrônicos.

Em nota, o Detran-DF informou que está acompanhando e colaborando com as investigações conduzidas pela PCDF. Também reforçou que mantém o sigilo necessário para assegurar a integridade e o andamento regular do inquérito e que tem atuado de forma integrada com o Tribunal de Contas do Distrito Federal, o Ministério Público e a Polícia Civil, com o objetivo de identificar e desarticular fraudes.

postado em 06/11/2025 08:48 / atualizado em 06/11/2025 09:23
