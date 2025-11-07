Nova etapa do bairro Urbitá é aprovada e receberá 21 mil habitantes

O projeto prevê cidade com fácil circulação de veículos e pedestres, além de áreas verdes - (crédito: Divulgação/Seduh-DF)

Laíza Ribeiro*

O Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan) aprovou, na quinta-feira (6/11), mais uma etapa do projeto de urbanização do bairro Urbitá, em Sobradinho. A nova fase vai ocupar uma área de 498 mil metros quadrados e poderá abrigar até 21 mil moradores.

De acordo com o projeto, cerca de 6.965 apartamentos serão construídos e distribuídos em 90 lotes com usos diversos — residenciais, comerciais, industriais e institucionais. A iniciativa faz parte do processo de desenvolvimento da antiga Fazenda Paranoazinho, administrada pela Urbanizadora Paranoazinho desde 2007.

“Nosso objetivo é promover a melhor experiência possível de qualidade de vida à população. O sistema viário do Urbitá será uma grande inovação no DF, com calçadas amplas, ciclovias seguras e integração entre pedestres e transporte público”, destacou o diretor-presidente da empresa, Ricardo Birmann.

Bairro planejado e sustentável

O projeto divide a área em três zonas principais:

Zona A: voltada para residências e atividades compatíveis;

Zona Centralidade: abrigará atividades com potencial de desenvolvimento da região como comércio, serviços e indústrias;

E o Parque Linear Urbano: será constituído por um sistema de espaços verdes, concretizando a estratégia de conectores ambientais prevista no Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot) de 2009.

O sistema viário foi planejado para facilitar a mobilidade, com vias de circulação interna, corredores de atividades comerciais e uma “via parque” que é voltada a pedestres e ciclistas. Além disso, está previsto um estudo de tráfego e mobilidade urbana para garantir a fluidez do trânsito na região e ampliar a capacidade da DF-425, que passará a ter duas faixas por sentido.



Próximos passos

Com a aprovação no Conplan, a empresa deverá apresentar o projeto urbanístico da nova etapa à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) para análise técnica. Após a publicação do decreto governamental, a Urbanizadora Paranoazinho terá 180 dias para solicitar a licença urbanística.

Quando o bairro estiver concluído, deverá ocupar uma área de 9,2 milhões de metros quadrados, com capacidade para mais de 118 mil moradores. As duas primeiras etapas do empreendimento já haviam sido aprovadas em 2018.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado

