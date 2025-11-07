Arara-canindé é resgatada por bombeiros em condomínio do Park Way

Ave foi encontrada por um zelador, que a viu caÃ­da de seu ninho - (crédito: DivulgaÃ§Ã£o/CBMDF)

Um filhote de arara-canindé foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) em um condomínio no conjunto 1 do Park Way. A ave foi encontrada por um zelador, que relatou tê-la visto caída do ninho. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o animal, aparentemente, em boas condições, atento ao ambiente e abrigado em uma caixa.

Os militares acolheram o filhote e o transportaram até o Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre do DF (HFaus) na tarde de quinta-feira (6/11). O resgate foi realizado no âmbito do Projeto Piloto de Resgate de Fauna Silvestre Vertebrada, instituído em 1º de agosto de 2025 e coordenado pelo 13º Grupamento de Bombeiros Militar (13º GBM).

O projeto visa atender ocorrências envolvendo o resgate de animais silvestres vertebrados, como aves, mamíferos e répteis nativos. Em caso de presença de animais silvestres em áreas residenciais, recomenda-se manter distância, isolar o local e acionar imediatamente o CBMDF pelo telefone 193.



