Começa a campanha de adoção de cartinhas do Papel Noel! Veja como participar

Nesta sexta-feira (7/11), começa a tradicional Campanha Nacional Papai Noel dos Correios, que anualmente mobiliza os brasileiros em uma rede de solidariedade para presentear crianças atendidas por projetos sociais ou estudante da rede pública de ensino. Neste ano, o projeto uniu-se ao Venâncio Shopping para fortalecer a campanha e oferecer atividades à comunidade.

As ações dos Correios junto ao Venâncio, previstas para começar nesse sábado (8/11), integram a programação da campanha “Histórias de Natal” que, neste ano, promove atividades culturais e experiências voltadas à celebração do Natal todos os sábados de novembro, com a presença do Papai e da Mamãe Noel.

A primeira atividade ocorre das 12h às 16h, na Casa do Papai Noel, no Piso Térreo. Durante o evento, um personagem dos Correios vai interagir com o público e tirar fotos com os pequenos. No mesmo local, um stand será ponto de recebimento dos presentes e contará com agentes para orientar os visitantes sobre como adotar uma cartinha, os prazos da ação nacional e a entrega dos presentes destinados às crianças apadrinhadas.

“Adotar uma cartinha é dar a essas crianças motivos para acreditar em seus sonhos, mesmo quando a realidade é dura. Nós, do Venâncio, encaramos essa parceria com os Correios como uma forma de aproximar o público de iniciativas solidárias que distribuem afeto e esperança”, afirma Rosângela Castro, gerente de Marketing do Venâncio Shopping.

Venâncio Shopping e Correios se engajaram em campanha de Natal (foto: Carol Melo)

Campanha Nacional Papai Noel dos Correios

A Campanha Papai Noel dos Correios mobiliza, há 36 anos, brasileiros em torno da solidariedade e do espírito natalino. A iniciativa nasceu da sensibilidade dos próprios empregados da empresa, que, comovidos com as cartas enviadas por crianças em letrinhas recém-aprendidas ou desenhadas com cores e sonhos, decidiram transformar esses pedidos em realidade.

Com o passar dos anos, a campanha cresceu e se tornou uma das maiores ações sociais do país, unindo a empresa e a população em uma grande rede de afeto e generosidade. Desde 2010, a ação também passou a envolver estudantes de escolas públicas, que escrevem suas próprias cartinhas ao Papai Noel, estimulando o interesse pela escrita e o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais.

Para adotar uma das cartinhas disponíveis, basta acessar o site dos Correios, na página Campanha Papai Noel dos Correios; clicar em "adotar agora"; escolha a cartinha que quer adotar; preparar o presente, com embrulho e etiqueta; e entregá-lo no ponto de coleta de sua preferência.

Histórias de Natal

Durante todo o mês de novembro, o tradicional Sabadinho Divertido do Venâncio Shopping ganha uma edição especial de Natal. Isso porque as famílias são convidadas a visitar o charmoso chalé montado no shopping, no qual a Mamãe Noel assume o papel de contadora de histórias, conduzindo o público por narrativas que prometem emocionar todas as gerações.

As sessões ocorrem a partir das 14h e combinam dramatização, trilha sonora e a participação de personagens natalinos. Entre os títulos escolhidos pela Mamãe Noel estão O Natal do Sítio do Pica-Pau Amarelo (8/11), Iara e o Natal (15/11), Scrooge (22/11) e O Natal da Turma dos Cachorros (29/11) — adaptações de clássicos literários e lendas brasileiras para o universo natalino.

Em um cenário especial, o Papai Noel vai receber a criançada para ouvir seus pedidos e fazer fotos. E, para garantir acessibilidade e inclusão, o Bom Velhinho também vai se comunicar em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Além, disso, os pets também têm espaço garantido na celebração: um Trono Pet foi preparado para que os tutores possam registrar fotos com seus companheiros de quatro patas. O evento é livre, gratuito, inclusivo e pet friendly.

Serviço

Campanha Papai Noel dos Correios no Venâncio Shopping

Data: sábado (8/11)

Horário: das 12h às 16h Local: Casa do Papai Noel – Piso Térreo do Venâncio Shopping

informações: www.venancioshopping.com.br

Instagram: @venancioshopping