InícioCidades DF
CB.Poder

Na Hora Empresarial começa a funcionar em dezembro

A ideia do Governo do Distrito Federal é facilitar a abertura de empresas e a resolução de pendências de empresários

07/11/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. CB Poder Gustavo Rocha, secretário de estado-chefe da Casa Civil do DF. Na bancada Mariana Niederauer e Ana Maria Campos - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)
07/11/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. CB Poder Gustavo Rocha, secretário de estado-chefe da Casa Civil do DF. Na bancada Mariana Niederauer e Ana Maria Campos - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

O Distrito Federal passa a contar, a partir de dezembro, com um Na Hora exclusivo para empresários. O anúncio foi feito no programa CB.Poder desta sexta-feira (7/11) pelo secretário-chefe da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha. Às jornalistas Ana Maria Campos e Mariana Niederauer, Rocha contou que o local funcionará no Venâncio Shopping.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"A pessoa vai poder ir a um local apenas, onde estarão concentrados órgãos como Ibram, Seduh, Caesb, Neoenergia, Polícia Federal, entre outros. Vai ser uma gama de serviços para simplificar e facilitar a vida dos empresários", explicou Gustavo Rocha.

O secretário enfatizou que, mesmo que alguns serviços voltados a empresários estejam disponíveis on-line, haverá um suporte presencial para quem tiver dificuldades. "É um trabalho que envolve tecnologia e também a capacitação do nosso servidor", disse.

Assista à entrevista completa

"O governador Ibaneis e a vice-governadora Celina sempre buscaram melhorar o ambiente de negócios e vamos facilitar atos para que a pessoa possa abrir uma empresa mais fácil, encerrar mais fácil, resolver questões como certidão e licenciamento", ressaltou Rocha.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 07/11/2025 16:09 / atualizado em 07/11/2025 16:45
SIGA
x