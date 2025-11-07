Na Hora Empresarial começa a funcionar em dezembro

07/11/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. CB Poder Gustavo Rocha, secretário de estado-chefe da Casa Civil do DF. Na bancada Mariana Niederauer e Ana Maria Campos - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

O Distrito Federal passa a contar, a partir de dezembro, com um Na Hora exclusivo para empresários. O anúncio foi feito no programa CB.Poder desta sexta-feira (7/11) pelo secretário-chefe da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha. Às jornalistas Ana Maria Campos e Mariana Niederauer, Rocha contou que o local funcionará no Venâncio Shopping.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"A pessoa vai poder ir a um local apenas, onde estarão concentrados órgãos como Ibram, Seduh, Caesb, Neoenergia, Polícia Federal, entre outros. Vai ser uma gama de serviços para simplificar e facilitar a vida dos empresários", explicou Gustavo Rocha.

O secretário enfatizou que, mesmo que alguns serviços voltados a empresários estejam disponíveis on-line, haverá um suporte presencial para quem tiver dificuldades. "É um trabalho que envolve tecnologia e também a capacitação do nosso servidor", disse.

Assista à entrevista completa

"O governador Ibaneis e a vice-governadora Celina sempre buscaram melhorar o ambiente de negócios e vamos facilitar atos para que a pessoa possa abrir uma empresa mais fácil, encerrar mais fácil, resolver questões como certidão e licenciamento", ressaltou Rocha.