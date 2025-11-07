Dois são presos por furto de cabos de energia na Asa Norte

Os dois foram abordados no local do crime portando facas e "diversos metros" de fios semi-carbonizados - (crédito: Divulgação/PMDF)

Duas pessoas foram presas em flagrante por agentes do 3º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, furtando cabos de energia elétrica na Asa Norte, próximo a uma faculdade.

Os dois foram abordados no local do crime, na quarta-feira, portando facas e “diversos metros” de fios semi-carbonizados, além de seus pertences. Os suspeitos foram conduzidos à 5ª Delegacia de Polícia, onde foi registrada a ocorrência de furto de fios de energia.

Dados da Companhia Energética de Brasília (CEB) mostram que, somente em 2025, quase 70 quilômetros de cabos de energia foram furtados no Distrito Federal. De acordo com o presidente da CEB, Edison Garcia, em muitos casos, os furtos ocorreram no mesmo dia em que as equipes realizavam reposição.

