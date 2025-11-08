Empresa responsável por cães em obra decide retirar animais após incidente

08/11/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Sudoeste quadra 500 os moradores reclamam que os cães fazem a segurança da obra estãos atacando os cães dos moradores. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Base Incorporadora, construtora responsável por obras na Quadra 500 do Sudoeste, informou que vai retirar de um dos canteiros os três rottweilers que atacaram o cachorro de uma moradora. A empresa disse "lamentar profundamente" o incidente e informou que os cães pertencem a uma empresa terceirizada, responsável pela segurança do canteiro de materiais.

"Ressaltamos que essa prática de segurança é adotada por todas as empresas que atuam no desenvolvimento imobiliário da Quadra 500, com o objetivo de proteger equipamentos e materiais das obras em andamento", disse a construtora.

Segundo a empresa, o cachorro atacado estava sem coleira e entrou no local onde estavam os cães de guarda. Por outro lado, a tutora do animal, Viviane Lemos, afirma que o animal foi puxado pelos rottweilers.

"Assim que tomamos conhecimento do ocorrido, determinamos a retirada imediata dos animais do local e a revisão dos protocolos de segurança adotados pela prestadora de serviço", reforçou a Base Incorporadora. "Reiteramos nosso compromisso com o bem-estar da comunidade e com a segurança de todos, e estamos colaborando com os moradores para garantir que situações como essa não se repitam", concluiu.

Ataque

Três cachorros da raça rottweiler atacaram um cão da raça border collie na noite de sexta-feira (8/11), em um canteiro de obras na Quadra 500 do Sudoeste. Bolt, o cachorro atacado, foi socorrido em estado grave e, até o fechamento desta matéria, permanecia internado, porém estável.