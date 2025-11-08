Cachorro é atacado por rottweilers que faziam segurança de obra no Sudoeste

Três cachorros da raça rottweiler atacaram um cão da raça border collie na noite de sexta-feira (8/11) no Sudoeste. O fato ocorreu em um canteiro de obras na quadra 500. Os três rottweilers são colocados no local para fazer a segurança. O cachorrinho atacado está internado em estado grave.

"Os rottweilers puxaram meu cachorro lá para dentro e estraçalharam ele. Falei com o segurança da construtora e ele disse que não tinha a chave do canteiro para entrar lá", disse a empresária Viviane Lemos, 45 anos, tutora de Bolt, o border collie de um ano que foi atacado pelos cães. "Além disso, os cachorros ficam lá toda noite sem água e sem comida. Já houve fugas, esses cães são um risco diário para quem mora nas proximidades", completou a moradora da quadra 500.

A tutora registrou boletim de ocorrência e pede a retirada dos rottweilers do local. Além disso, a prefeitura da quadra 500 já havia entrado contato diretamente com a construtora responsável pelo canteiro de obras para solicitar a retirada dos cães.

A empresa respondeu que cancelou o contrato de vigia por meio de cães, mas que nesta obra será mantido até o fim de novembro. "Até lá, adotaremos todas as medidas necessárias para que não ocorram mais fugas", disse um representante da construtora em e-mail enviado à prefeitura da quadra 500 em julho deste ano, ao qual o Correio teve acesso.

Segundo Viviane, os cães são colocados no local por volta de 19h toda noite e retirados às 5h. "Por várias vezes, moradores enviaram e-mail à construtora pedindo a retirada permanente dos cachorros, pois eles são extremamente violentos. Queremos que sejam retirados imediatamente", contou Viviane.