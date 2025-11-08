Motociclista fica ferido após colisão com carro na BR-060

Um motociclista ficou ferido na manhã deste sábado (08/11) após se envolver em uma colisão com um carro na BR-060, nas proximidades do viaduto que dá acesso a Samambaia. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegarem ao local do acidente, as equipes de resgate encontraram o motociclista caído ao solo.

A vítima estava consciente e orientada, mas apresentava escoriações e lesões no pé direito. Depois do protocolo de trauma ter sido adotado pelos militares, o paciente foi transportado estável ao hospital. O condutor do veículo envolvido na colisão também foi avaliado pelos bombeiros, mas não necessitou de atendimento hospitalar. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Quanto ao trânsito, o acidente causou impacto no tráfego da BR-060. Para garantir a segurança dos socorristas e das vítimas, um dos sentidos da via precisou ser desviado durante o atendimento. Além do resgate, o Corpo de Bombeiros realizou o controle do tráfego na área e adotou medidas de prevenção contra incêndios e novos acidentes na rodovia.