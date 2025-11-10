Golpistas compram soja de produtores, não pagam e prejuízo chega a R$ 2 mi

Um grupo de estelionatários causou um prejuízo de mais de R$ 2 milhões a produtores rurais da região de Planaltina. Segundo as investigações, cinco homens compraram grãos de soja por meio de empresas fantasmas e em nome de laranjas, mas as vítimas nunca receberam o dinheiro.

A 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina) deflagrou a operação Grão Seguro para desarticular a quadrilha. O grupo era formado por um corretor, um operador, o laranja, o articulador financeiro e o empresário de fachada. O delegado-chefe da 31ª DP, Gilberto Barcelos, explica que o esquema começava com a intermediação do corretor. “Ele usava da posição de confiança no mercado para adquirir grandes quantidades de soja e milho sem intenção de pagar, simulando negócios legítimos com os produtores.”

O operador, Rafael Pereira Santos, está foragido, bem como o articulador financeiro, Leonardo Marcellus Gomes. Os dois tiveram as fotos divulgadas pela PCDF. Rafael era o responsável por recrutar “laranjas”, abrir empresas em nome de terceiros e conduzir as negociações fraudulentas, passando-se por falsos compradores. Leonardo era, segundo a polícia, o cérebro do esquema: controlava empresas de fachada, movimentando milhões e lavando o dinheiro proveniente das fraudes.

Já o laranja emprestava documentos e contas bancárias para dar aparência de legalidade às transações e movimentar o dinheiro obtido com os golpes, enquanto o empresário de fachada utilizava a reputação no setor agrícola para legitimar as operações fraudulentas e atrair novas vítimas, conferindo credibilidade à organização.

Todos os autores foram indiciados pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com prisões preventivas decretadas pela Justiça.

