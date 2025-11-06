InícioCidades DF
Diagnósticos em estágio avançado têm crescido, alerta especialista

Urologista estima que existam mais de 70 mil novos casos de câncer de próstata no país

Carlos Watanabe, urologista especialista em cirurgia robótica e uro-oncologia, na abertura do CB.Debate Novembro Azul - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)
O urologista Carlos Watanabe, especialista em cirurgia robótica e uro-oncologia, alerta sobre o aumento no número de diagnósticos de câncer de próstata em estágio avançado, especialmente na região Centro-Oeste. A fala ocorreu durante o evento Novembro Azul: A saúde do homem em foco, promovido pelo Correio Braziliense nesta quinta-feira (6/11).

Segundo ele, a pandemia provocou uma queda nas consultas e exames, o que levou a uma “perda de diagnósticos” e, agora, a um efeito rebote. “Tem muitos pacientes chegando com a doença em fase avançada. Estima-se mais de 70 mil novos casos no país”, afirmou.

O médico defendeu o toque retal como ferramenta prática e indispensável, mesmo diante de exames mais modernos. “Quando falamos de próstata, falamos de medo — e isso se materializa com o dedo. Sem medo do dedo. Se não fosse o dedo, seria outra coisa. Precisamos trabalhar isso”, enfatizou.

Ao comentar sobre os avanços tecnológicos no tratamento, Watanabe destacou a precisão da cirurgia robótica, que substitui grandes cortes por pequenas incisões. “Conectamos o robô na barriga do paciente, e o cirurgião manipula as pinças com extrema precisão. É uma tecnologia cara, mas eficaz”, explicou. O especialista lembrou ainda que homens mais velhos, com histórico familiar, negros e obesos têm maior risco de desenvolver a doença.

O Correio Braziliense realiza, nesta quinta-feira (6/11), a partir das 14h, o evento Novembro Azul: A saúde do homem em foco, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a saúde masculina, o autocuidado e a importância do diagnóstico precoce. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube.

Assista à transmissão na íntegra:

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 06/11/2025 15:34 / atualizado em 06/11/2025 15:36
