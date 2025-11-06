Diagnósticos em estágio avançado têm crescido, alerta especialista

O urologista Carlos Watanabe, especialista em cirurgia robótica e uro-oncologia, alerta sobre o aumento no número de diagnósticos de câncer de próstata em estágio avançado, especialmente na região Centro-Oeste. A fala ocorreu durante o evento Novembro Azul: A saúde do homem em foco, promovido pelo Correio Braziliense nesta quinta-feira (6/11).

Segundo ele, a pandemia provocou uma queda nas consultas e exames, o que levou a uma “perda de diagnósticos” e, agora, a um efeito rebote. “Tem muitos pacientes chegando com a doença em fase avançada. Estima-se mais de 70 mil novos casos no país”, afirmou.

O médico defendeu o toque retal como ferramenta prática e indispensável, mesmo diante de exames mais modernos. “Quando falamos de próstata, falamos de medo — e isso se materializa com o dedo. Sem medo do dedo. Se não fosse o dedo, seria outra coisa. Precisamos trabalhar isso”, enfatizou.

Ao comentar sobre os avanços tecnológicos no tratamento, Watanabe destacou a precisão da cirurgia robótica, que substitui grandes cortes por pequenas incisões. “Conectamos o robô na barriga do paciente, e o cirurgião manipula as pinças com extrema precisão. É uma tecnologia cara, mas eficaz”, explicou. O especialista lembrou ainda que homens mais velhos, com histórico familiar, negros e obesos têm maior risco de desenvolver a doença.

O Correio Braziliense realiza, nesta quinta-feira (6/11), a partir das 14h, o evento Novembro Azul: A saúde do homem em foco, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a saúde masculina, o autocuidado e a importância do diagnóstico precoce. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube.

