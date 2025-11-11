InícioCidades DF
INCÊNDIO

Ônibus escolar pega fogo no Engenho das Lajes; não houve vítimas

O incêndio, ocorrido na manhã desta terça-feira (11/11), ainda não tem causa definida, segundo o CBMDF

Ônibus escolar pega fogo mas não deixa vítimas - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Um ônibus escolar pegou fogo, na manhã desta terça-feira (11/11), no Engenho das Lajes. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou três viaturas para atendimento.

De acordo com os militares, no local, se depararam com o veículo, sem passageiros, tomado pelas chamas. Para o combate, foram montadas linhas de mangueira e, utilizando água, extinguiram as chamas completamente. 

Ainda não se tem informações sobre as causas do incêndio. O ônibus foi aos cuidados do condutor, que não se feriu. 

Por Ana Carolina Alves*
postado em 11/11/2025 11:08
