Concurso do CBMDF é retificado pela segunda vez; veja alterações

Alterações no processo seletivo foram divulgadas no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), publicado nesta sexta-feira (10/10)

GB
Gabriel Botelho
postado em 10/10/2025 13:39
Uma das principais mudanças é a reclassificação das etapas do concurso. As fases "Avaliação Biopsicossocial" e "Procedimento de Heteroindentificação" foram excluídas, e transformadas em procedimentos complementares - (crédito: Divulgação/CBMDF)

O edital do Concurso do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), recebeu, nesta sexta-feira (10/10), novas retificações. As alterações no processo seletivo foram divulgadas na publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).  

Uma das principais mudanças é a reclassificação das etapas do concurso. As fases “Avaliação Biopsicossocial” e “Procedimento de Heteroindentificação” foram excluídas, e transformadas em procedimentos complementares.

Veja como ficaram as etapas do concurso:  

  • Provas escritas–objetiva e discursiva;
  • Teste de aptidão física (TAF);
  • Inspeção de saúde;
  • Avaliação psicológica; e
  • Sindicância de vida pregressa e investigação social e funcional. 

Houve, ainda, a inclusão do subitem 3.1.1. Ele diz respeito ao cadastro reserva dos candidatos, responsável por instituir os aprovados cujas notas são suficientes para a aprovação, mas que acabaram deixados de fora em decorrência do número de vagas imediatas. Estes poderão ser chamados conforme a necessidade da corporação.  

Os critérios de aprovação na parte objetiva da prova também mudaram.

Os novos parâmetros são: 

  • 50% da pontuação total da prova;
  • Mínimo de 1 ponto em cada disciplina da área de Conhecimentos Gerais e de Legislação; e
  • Mínimo de 2 pontos em Emergência Pré-Hospitalar, disciplina específica de grande peso. 

O concurso oferta 356 vagas para as posições de soldado, músico, condutor, oficial complementar, oficial combatente, oficial de saúde e técnico em enfermagem. A remuneração vai até R$ 15.287,06. As inscrições podem ser feitas pelo site da Idecan, e estão abertas até 13 de outubro.

As taxas variam entre R$ 140 e R$ 215, conforme o cargo. As provas acontecerão no fim de novembro, e somente serão aplicadas no DF. Veja todas as retificações através do portal do DODF

