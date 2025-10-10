Concurso do CBMDF é retificado pela segunda vez; veja alterações

O edital do Concurso do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), recebeu, nesta sexta-feira (10/10), novas retificações. As alterações no processo seletivo foram divulgadas na publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).
Uma das principais mudanças é a reclassificação das etapas do concurso. As fases “Avaliação Biopsicossocial” e “Procedimento de Heteroindentificação” foram excluídas, e transformadas em procedimentos complementares.
Veja como ficaram as etapas do concurso:
- Provas escritas–objetiva e discursiva;
- Teste de aptidão física (TAF);
- Inspeção de saúde;
- Avaliação psicológica; e
- Sindicância de vida pregressa e investigação social e funcional.
Houve, ainda, a inclusão do subitem 3.1.1. Ele diz respeito ao cadastro reserva dos candidatos, responsável por instituir os aprovados cujas notas são suficientes para a aprovação, mas que acabaram deixados de fora em decorrência do número de vagas imediatas. Estes poderão ser chamados conforme a necessidade da corporação.
Os critérios de aprovação na parte objetiva da prova também mudaram.
Os novos parâmetros são:
- 50% da pontuação total da prova;
- Mínimo de 1 ponto em cada disciplina da área de Conhecimentos Gerais e de Legislação; e
- Mínimo de 2 pontos em Emergência Pré-Hospitalar, disciplina específica de grande peso.
O concurso oferta 356 vagas para as posições de soldado, músico, condutor, oficial complementar, oficial combatente, oficial de saúde e técnico em enfermagem. A remuneração vai até R$ 15.287,06. As inscrições podem ser feitas pelo site da Idecan, e estão abertas até 13 de outubro.
As taxas variam entre R$ 140 e R$ 215, conforme o cargo. As provas acontecerão no fim de novembro, e somente serão aplicadas no DF. Veja todas as retificações através do portal do DODF.
