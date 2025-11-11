Túnel Rei Pelé será interditado para manutenção na quarta e na quinta

O Túnel Rei Pelé será totalmente interditado para a realização de manutenções preventivas. Os serviços serão executados na quarta-feira (12/11), das 23h às 5h, na galeria Norte (sentido Ceilândia), e na quinta (13/11), das 22h às 5h, na galeria Sul (sentido Brasília), para reduzir o impacto no trânsito. As intervenções serão realizadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF).

A interdição das vias tem como objetivo garantir o bom funcionamento dos equipamentos. Durante os trabalhos, que ocorrerão em dias e sentidos alternados, o fluxo de veículos será interrompido no trecho indicado.



O serviço vai abranger todo o sistema de automação do túnel. A manutenção mensal é essencial para garantir a segurança que os equipamentos operem dentro das especificações, prevenindo falhas e garantindo a segurança dos usuários.