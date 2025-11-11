Previsão do tempo: DF está sob alerta amarelo para temporais hoje (11/11)

O Distrito Federal enfrenta nesta terça-feira (11/11) um dia nublado, com possibilidade de chuvas isoladas, de acordo com o especialista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um alerta amarelo para potencial perigo de chuvas. A temperatura mínima foi de 19°C e a máxima deve atingir 27°C. A umidade mínima deve ficar por volta de 55% e a máxima chegou a 95%.

Apesar do clima encoberto, o meteorologista do Inmet, Danilo Cabral ressaltou que as temperaturas permanecem relativamente altas. “É por conta da estação. Estamos nos aproximando de uma estação mais quente e esse corredor de umidade, que a gente chama de canal de umidade, ele segura a temperatura. Para essa temperatura baixar um pouco mais, ela teria que persistir por três. Mas como observamos, alguns dias faz sol, em outros fica nublado, e essa camada de nuvens segura a temperatura e fica um tempo um pouco mais abafado”, explicou.

Quanto à previsão de chuvas, Cabral afirmou que serão pancadas isoladas. “Nesta terça a gente tem perspectiva de chuva, da chuva pontual. Serão chuvas isoladas, bem características como as de ontem”, informou. O especialista também comentou sobre a expectativa para os próximos dias. “A tendência é que ela persista nos próximos dois dias”, enfatizou.