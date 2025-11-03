Chuvas dos primeiros três dias do mês ultrapassam previsão do Inmet

Primeira semana de novembro pode ter mais chuvas - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

As chuvas registradas desde sábado (1°/11) registraram 97,2 mm na estação Plano Piloto. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), essas chuvas foram ligeiramente acima do esperado.

Nos últimos três dias, a estação meteorológica de Brasília, localizada no Sudoeste, registrou 93,2 mm —número que pode aumentar ao decorrer da semana. Segundo Olívio Bahia, meteorologista do Inmet, chuvas neste período são recorrentes. "Estamos apenas no início do período de chuva, que termina apenas em abril", afirmou.

Ele também ressalta que é necessário redobrar a atenção para pancadas de chuvas e ventos fortes. "As chuvas podem vir acompanhadas de rajadas de ventos e raios, o que podem causar queda de galhos e interrupção de fornecimento de energia", acrescentou. As chuvas ainda podem retornar nesta semana. Segundo o Inmet, há chances de pancadas fortes de chuva, podendo chegar em alguns pontos entre 15-20 mm.

O Instituto emitiu alerta laranja para chuvas intensas no DF, que deve permanecer até às 10h da próxima quarta-feira (04/11). Esse alerta representa a possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia com ventos intensas, de 60 a 100 km/h.

