Dengue: drones ajudam no combate ao mosquito Aedes aegypti no DF

As câmeras dos drones capturam milhares de imagens em alta resolução, que são reunidas em um grande mosaico visual - (crédito: Matheus Oliveira/Agência Saúde DF)

As ações de combate ao mosquito da dengue ganharam um novo aliado tecnológico no Distrito Federal. Desde outubro, drones contratados pela Secretaria de Saúde (SES-DF) sobrevoam regiões administrativas para identificar possíveis focos do Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na última sexta-feira (7/11), o equipamento foi utilizado no mapeamento do Paranoá. Antes, as aeronaves haviam passado por Ceilândia, Brazlândia, Sol Nascente, Estrutural, São Sebastião, Arapoanga e Fercal. A meta é cobrir 30% do território do DF, priorizando as áreas com maior incidência de casos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A operação faz parte do projeto Voo pela Saúde, desenvolvido pela empresa GRS80, contratada pela SES-DF por um ano.

O processo começa com o mapeamento aéreo. As câmeras dos drones capturam milhares de imagens em alta resolução, que são reunidas em um grande mosaico visual. Em seguida, um sistema de inteligência artificial analisa as fotos e aponta os locais onde há indícios de acúmulo de água. Para garantir precisão, os resultados passam por revisão humana antes de serem encaminhados às equipes de campo da SES-DF.

Os drones também podem ser utilizados em áreas de difícil acesso. Nesses casos, o equipamento transporta pequenas cápsulas com larvicida, que são lançadas diretamente sobre os criadouros identificados.

*Com informações da Agência Brasília