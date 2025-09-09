DF solta seis milhões de mosquitos em operação contra a dengue

O Distrito Federal deu um passo importante no combate à dengue e outras arboviroses. Nesta terça-feira (9/9), foi inaugurado, no Guará, o Núcleo Regional de Produção Oswaldo Paulo Forattini, espaço dedicado à criação de Wolbitos, mosquitos Aedes aegypti que carregam a bactéria Wolbachia, capaz de bloquear a transmissão de vírus como dengue, Zika, chikungunya e febre amarela. A soltura dos mosquitos começou nesta terça (9/9), em 10 regiões administrativas do DF, entre elas, Sobradinho II, Brazlândia, Varjão, SCIA, Estrutural, Fercal, Itapoã, Arapoanga, Sobradinho, Paranoá, além de Valparaíso e Luziânia (GO), beneficiando mais de 700 mil habitantes.

O evento contou com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, da governadora em exercício, Celina Leão, do secretário de Saúde do DF, Juracy Cavalcante, e do CEO da Wolbito, Luciano Moreira. Segundo os especialistas, a expectativa é de que, a longo prazo, a presença dos Wolbitos substitua a população original do Aedes aegypti, reduzindo expressivamente a circulação de vírus no ambiente.

A governadora em exercício, Celina Leão ressaltou que a escolha das regiões levou em conta os índices de vulnerabilidade e destacou a importância da inovação. “Brasília está sendo referência. Hoje, temos 22 equipes soltando mosquitos em dez regiões administrativas, dentro de critérios técnicos definidos pela Secretaria de Saúde. É mais um passo para que tenhamos um Distrito Federal livre da dengue”, declarou.

A chefe do Buriti lembrou que o GDF investiu R$ 400 mil na instalação da biofábrica e que a estratégia se soma a outras medidas de prevenção contra a doença.

Wolbachia

A bactéria Wolbachia está presente naturalmente em cerca de 60% dos insetos do planeta, mas não no Aedes aegypti. Inserida de forma artificial, ela impede que o mosquito desenvolva os vírus da dengue e outras doenças, tornando-o incapaz de transmiti-los.

Quando os mosquitos são soltos no ambiente, eles se reproduzem com os selvagens e passam a bactéria às novas gerações. Eles não são transgênicos, ou seja, não têm nenhuma modificação genética. O método é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e reduziu em até 88,8% os casos de dengue em Niterói (RJ), primeira cidade a adotá-lo no Brasil, segundo o Ministério da Saúde.

“Não podemos baixar a guarda”, diz ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O chefe da pasta, destacou que o país viveu uma queda expressiva nos casos de dengue neste ano, mas alertou para a necessidade de manter os esforços. “Este ano nós tivemos uma vitória importante contra a dengue em todo o Brasil: mais de 75% de redução de casos e 73% na redução de óbitos”, afirmou.

Padilha explicou que o segundo semestre é estratégico para reforçar a prevenção, uma vez que os casos tendem a aumentar no início do ano. Ele destacou o protagonismo do Brasil no uso da tecnologia Wolbachia. “O Brasil passa a liderar essa nova tecnologia com a inauguração da maior fábrica do mundo. Até o ano que vem, 40 cidades do país serão contempladas”, disse durante a cerimônia.

Operação no DF

O CEO da Wolbito, Luciano Moreira ressaltou a proporção inédita da operação no DF e entorno. “O Núcleo do DF inicia a nossa maior operação realizada pelo método Wolbachia no Brasil. Estamos preparados para produzir até 6 milhões de mosquitos por semana, distribuídos em 20 mil potinhos, com equipes em campo, 26 viaturas e 97 servidores dedicados”, afirmou.

Além do DF e Goiás, cidades como Natal (RN), Uberlândia (MG) e Presidente Prudente (SP) também devem iniciar o uso do método Wolbachia ainda neste ano. Com a biofábrica inaugurada no Guará, o Distrito Federal se torna um dos protagonistas no enfrentamento às arboviroses no Brasil.













