Colisão entre caminhão, motocicleta e carro deixa duas vítimas em estado grave na DF-150

O condutor da moto e o motorista do veículo de passeio foram encaminhados em estado grave à rede hospitalar. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente

Colisão no trânsito deixa dois feridos na DF-150 - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)
Na manhã desta quarta-feira (12/11), uma colisão envolvendo um caminhão, um veículo de passeio e uma motocicleta na DF-150, no sentido Fercal, deixou duas vítimas gravemente feridas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência às 10h21, e quatro viaturas foram mobilizadas para o sinistro de trânsito. No local, a equipe se deparou com um caminhão de carga de cor azul, um veículo de passeio preto e uma motocicleta vermelha. Imediatamente, fizeram o isolamento da via, estabilizaram os veículos e realizaram e prestaram o atendimento às vítimas.

O condutor da motocicleta e o motorista do veículo de passeio, uma caminhonete Montana, foram encaminhados em estado grave à rede hospitalar.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade pelo local.

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates

Por Walkyria Lagaci
postado em 12/11/2025 14:36
