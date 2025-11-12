Colisão entre caminhão, motocicleta e carro deixa duas vítimas em estado grave na DF-150

Na manhã desta quarta-feira (12/11), uma colisão envolvendo um caminhão, um veículo de passeio e uma motocicleta na DF-150, no sentido Fercal, deixou duas vítimas gravemente feridas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência às 10h21, e quatro viaturas foram mobilizadas para o sinistro de trânsito. No local, a equipe se deparou com um caminhão de carga de cor azul, um veículo de passeio preto e uma motocicleta vermelha. Imediatamente, fizeram o isolamento da via, estabilizaram os veículos e realizaram e prestaram o atendimento às vítimas.

O condutor da motocicleta e o motorista do veículo de passeio, uma caminhonete Montana, foram encaminhados em estado grave à rede hospitalar.

Leia também: Descarga elétrica em pulverizadora causa morte em área rural

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade pelo local.

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates



