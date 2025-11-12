InícioCidades DF
DESCARGA ELÉTRICA

Descarga elétrica em pulverizadora causa morte em área rural

A vítima manuseava a máquina agrícola que encostou na rede elétrica, em São Sebastião. Mesmo com o protocolo de reanimação aplicado pelo CBMDF, o homem não resistiu

Descarga elétrica em pulverizadora causa morte em área rural - (crédito: Agência Brasília)
Descarga elétrica em pulverizadora causa morte em área rural - (crédito: Agência Brasília)

Um homem morreu após sofrer uma descarga elétrica na manhã desta quarta-feira (12/11), em uma propriedade rural próxima à vila Café Sem Troco, em São Sebastião. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou duas viaturas para atendimento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

De acordo com a corporação, a vítima usava uma pulverizadora quando a máquina encostou na rede elétrica. No local, o homem estava inconsciente e, mesmo após as manobras de ressuscitação, ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito declarado. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 12/11/2025 10:17
SIGA
x