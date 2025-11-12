Descarga elétrica em pulverizadora causa morte em área rural - (crédito: Agência Brasília)

Um homem morreu após sofrer uma descarga elétrica na manhã desta quarta-feira (12/11), em uma propriedade rural próxima à vila Café Sem Troco, em São Sebastião. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou duas viaturas para atendimento.

De acordo com a corporação, a vítima usava uma pulverizadora quando a máquina encostou na rede elétrica. No local, o homem estava inconsciente e, mesmo após as manobras de ressuscitação, ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito declarado.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.