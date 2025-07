Motociclista morre em acidente na DF-150, em Sobradinho

Parte da via precisou ser interditada para o atendimento às vítimas. A dinâmica do acidente está sendo investigada - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um motociclista de 37 anos morreu, durante um acidente envolvendo duas motos no Km 10 da DF-150, em Sobradinho, na tarde deste domingo (13/07). Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o homem, que conduzia uma Honda CG 125 preta, foi encontrado pelos socorristas caído na pista e inconsciente.

Ele apresentava traumatismo cranioencefálico grave e foi encaminhado com urgência ao Hospital Regional de Sobradinho. Contudo, durante o trajeto, o motociclista sofreu uma parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços das equipes de reanimação, o homem não resistiu.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O condutor da outra motocicleta envolvida (Yamaha Fazer 125), um jovem de 25 anos, teve fraturas expostas na perna e braço esquerdos. Ele estava consciente e orientado, e foi encaminhado ao Hospital de Base (HB).

Parte da via precisou ser interditada para o atendimento às vítimas. A dinâmica do acidente está sendo investigada, e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local do acidente.