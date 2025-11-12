InícioCidades DF
Bebê sequestrado pelo pai em Sobradinho 2 é encontrado com avó paterna

As buscas terminaram na tarde desta quarta-feira (12/11), quando os agentes localizaram a criança na casa da avó paterna, na área rural de Planaltina

Polícia Militar empregou viaturas e aeronave para o resgate - (crédito: Cedido ao Correio)

Policiais da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) encontraram o bebê de 1 ano sequestrado pelo pai na tarde desta terça-feira (11/11). A criança foi retirada à força do colo da mãe pelo homem, que fugiu com ela para dentro de uma mata. 

As buscas terminaram na tarde desta quarta-feira (12/11), quando os agentes localizaram a criança na casa da avó paterna, na área rural de Planaltina. O menino foi entregue à mãe e passa bem. 

A mãe do bebê prestou depoimento à polícia ainda na terça. Ela informou que manteve um relacionamento com o pai da criança por dois anos, mas estavam separados havia seis meses. O suspeito está foragido.

Por Darcianne Diogo
postado em 12/11/2025 18:22
