Homem sequestra filha de um ano em Sobradinho 2; polícia faz força-tarefa

Segundo informações preliminares, o rapaz entrou na casa da mãe, pegou a menina e fugiu para uma região de mata

Polícia Militar empregou viaturas e aeronave para o resgate - (crédito: Cedido ao Correio)
Policiais militares e civis montaram uma força-tarefa de buscas por um homem suspeito de sequestrar a filha de um ano, na Vila Rabelo, em Sobradinho 2. Informações preliminares dão conta de que o rapaz entrou na casa da mãe, pegou a menina e fugiu para uma região de mata.

A mulher acionou a PM, que empregou viaturas e aeronave. Há a suspeita de que o homem esteja armado. Até a última atualização desta reportagem, nem ele e nem a criança foram encontrados.

Aguarde mais informações

Por Darcianne Diogo
postado em 11/11/2025 18:31 / atualizado em 11/11/2025 18:35
