Homem sequestra filha de um ano em Sobradinho 2; polícia faz força-tarefa

Policiais militares e civis montaram uma força-tarefa de buscas por um homem suspeito de sequestrar a filha de um ano, na Vila Rabelo, em Sobradinho 2. Informações preliminares dão conta de que o rapaz entrou na casa da mãe, pegou a menina e fugiu para uma região de mata.
A mulher acionou a PM, que empregou viaturas e aeronave. Há a suspeita de que o homem esteja armado. Até a última atualização desta reportagem, nem ele e nem a criança foram encontrados.
Aguarde mais informações
Por Darcianne Diogo
postado em 11/11/2025 18:31 / atualizado em 11/11/2025 18:35