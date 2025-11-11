Homem sequestra filha de um ano em Sobradinho 2; polícia faz força-tarefa

Polícia Militar empregou viaturas e aeronave para o resgate - (crédito: Cedido ao Correio)

Policiais militares e civis montaram uma força-tarefa de buscas por um homem suspeito de sequestrar a filha de um ano, na Vila Rabelo, em Sobradinho 2. Informações preliminares dão conta de que o rapaz entrou na casa da mãe, pegou a menina e fugiu para uma região de mata.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A mulher acionou a PM, que empregou viaturas e aeronave. Há a suspeita de que o homem esteja armado. Até a última atualização desta reportagem, nem ele e nem a criança foram encontrados.

Leia também: Autor de esfaqueamento na Rodoviária do Plano Piloto é preso pela PM

Aguarde mais informações