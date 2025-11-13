Tio e sobrinho mantinham estrutura em oficina para venda de armas no DF

Uma operação da Polícia Civil (PCDF) prendeu tio e sobrinho suspeitos de manter uma estrutura de apoio para furtos de veículos e possível comercialização de armas de fogo. A prisão é decorrente da investigação de um furto de uma Hilux ocorrido em 1º de outubro, no Guará.

Na manhã desta quinta-feira (13/11), policiais da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV2/Corpatri) cumpriram mandado de busca e apreensão em um imóvel localizado na QNP 34, conjunto E, em Ceilândia. No endereço, funciona uma oficina mecânica nos fundos do lote. Lá, estava um Fox, o mesmo identificado pela polícia nas imagens de videomonitoramento como carro de apoio ao furto da caminhonete.

Durante as buscas, os policiais apreenderam munições de calibre restrito, dois simulacros de arma de fogo, uma balaclava, além de estepes e acessórios de som automotivo com indícios de origem ilícita.

A varredura nos celulares apreendidos revelaram fotos e vídeos nos quais tio e sobrinho aparecem manuseando armas de fogo reais dentro da oficina, reforçando a suspeita de que o local funcionava como ponto de circulação, guarda ou possível negociação de armamento. As evidências também indicam que os simulacros encontrados podem ter sido utilizados em roubos. A destinação das armas reais está sendo apurada, incluindo a possibilidade de comércio ilegal.

Os dois foram presos em flagrante pela posse irregular de munição de calibre restrito. Além disso, responderão pelo furto da Hilux, já que as investigações apontam participação ativa e apoio logístico na execução do delito.