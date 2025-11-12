InícioCidades DF
Suspeito de série de furtos no Guará é preso e cão não se afasta de tutor

O homem aproveitava momentos em que as casas estavam vazias para furtar televisores, ferramentas e eletrodomésticos

Homem foi preso pela PCDF - (crédito: PCDF/Divulgação)
Homem foi preso pela PCDF - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem em situação de rua, conhecido pela reincidência em furtos a residências e comércios no Guará, foi preso na tarde desta quarta-feira (12/11) por agentes da 4ª Delegacia de Polícia (Guará). Segundo a corporação, ele era monitorado há semanas por suspeita de envolvimento em uma série de crimes patrimoniais na região.

De acordo com o delegado Herbert Léda, responsável pela investigação, o homem aproveitava momentos em que as casas estavam vazias para furtar televisores, ferramentas e eletrodomésticos. Ele também atuava em áreas comerciais e paradas de ônibus, onde subtraía celulares e bolsas.

O suspeito foi identificado após análise de imagens de câmeras de segurança e cruzamento de dados de investigações recentes. No momento da prisão, o cachorro que o acompanhava não se afastou em nenhum instante do tutor, cena que chamou a atenção dos policiais.

“Trata-se de um criminoso contumaz, reincidente em furtos. A ação rápida e eficaz da equipe foi fundamental para interromper sua atuação e garantir mais tranquilidade à população do Guará”, destacou o delegado.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 12/11/2025 22:03
